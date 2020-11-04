رد عاجل من البرلمان الإثيوبي على أحداث ولاية تيجراي

دعا مجلس النواب الإثيوبي، اليوم الأربعاء، الى اتخاذ إجراءات ضد القوات التي ارتكبت جريمة القتل بحق المدنيين في ولاية أوروميا غرب البلاد.









وشدد مجلس النواب الإثيوبي على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الجرائم لمواصلة أنشطتهم، وذلك في مناقشة أجراها المجلس، اليوم، حول الحادث الذي أسفر عن مقتل الابرياء في مدينة جورافاردا وجامعة ديمبي دولو.









وشدد أعضاء المجلس على ضرورة حفاظ الجميع على وحدة إثيوبيا بتقديم التضحيات، قائلا: "كما يجب تنفيذ الوحدة بعناية وبطريقة لا تخدم أغراض قوى التدمير".









وأعلن المجلس عن إرسال وفد للتحقيق إلى المنطقة، ومتابعة الأمر عن كثب.









وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بالرد على هجوم استهدف معسكرًا للجنود في إقليم تيجراي المضطرب.









وقال آبي أحمد، إن جبهة تحرير شعب تيجراي "أعلنت الحرب" على قوات الدفاع الإثيوبية، وتجاوزت الخطوط الحمراء، داعيا الشعب الإثيوبي للوقوف إلى جانب قواته.









جاء ذلك؛ بعد تقارير عن هجوم من جماعات تابعة لجبهة تحرير تيجراي، على مواقع للقوات الإثيوبية في الإقليم.









وأكد آبي أحمد، بحسب وسائل إعلام محلية، أن حكومته كانت تتجنب الحرب مع شعب تيجراي، لكنها دخلت فيها للتو ولا يمكن تجنبها من قبل طرف واحد.



