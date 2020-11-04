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فن

بعد مطاردته من فتاة إيطالية .. الجمهور يبحث عن تيم حسن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان تيم حسن، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مطاردته من فتاه إيطالية عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن تيم الحسن يشارك في مسلسل "الهيبة " وهو من بطولته بجانب كل من منى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة. العمل من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "صباح إخوان".

وتدور احداث الجزء الرابع من الهيبة ، بعودة شيخ الجبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها.

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