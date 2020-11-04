حارس الألومنيوم يجدد تعاقده لمدة موسمين

أعلن مجلس إدارة نادي الألومنيوم ، تجديد التعاقد مع ابراهيم عرفات حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لمدة موسمين ، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





ووقع الحارس "عرفات " على تجديد تعاقده مع نادي الألومنيوم بحضور مسئولي مجلس الإدارة وسيد قاسم إداري الفريق وصلاح صالح المشرف علي الفريق وأشرف عبدالوارث مدرب حراس المرمي والذي لعب دور كبير في حسم المفاوضات لتجديد التعاقد خاصة أنه تلقى أكثر من عرض في الموسم الجديد.



