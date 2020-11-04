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رياضة

حارس الألومنيوم يجدد تعاقده لمدة موسمين

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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رباب الهواري
أعلن مجلس إدارة نادي الألومنيوم ، تجديد التعاقد مع ابراهيم عرفات حارس مرمى الفريق  الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لمدة موسمين ، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

ووقع الحارس "عرفات " على تجديد تعاقده مع نادي الألومنيوم  بحضور مسئولي مجلس الإدارة وسيد قاسم إداري الفريق وصلاح صالح المشرف علي الفريق وأشرف عبدالوارث مدرب حراس المرمي والذي لعب دور كبير في حسم المفاوضات لتجديد التعاقد خاصة أنه تلقى أكثر من عرض في الموسم الجديد.

وأكد "عرفات" سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع فريق الألومنيوم  في الموسم الجديد خاصة بعدما وجد تمسك كبير من مسئولي مجلس الإدارة والجهاز الفني من أجل تحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز وهو الأمر الذي دفعه لرفض العروض الأخرى التي تلقاها من بعض أندية دوري القسم الثانى .

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