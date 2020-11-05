صلاح عبد الله يتوجه بالدعاء لـ نشوى مصطفى بعد إصابتها بفيروس كورونا

وجه الفنان صلاح عبد لله الدعم للفنانة نشوى مصطفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتدهورت حالتها الصحية.





وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏وقبل ما أنام أسالك ياذا الجلال والإكرام الشفاء العاجل والتام لحبيبتنا الطيبة قوي ‎#نشوى_مصطفى دعواتكم وصباح الخير وتصبحوا على خير".





أكدت نجل الفنانة نشوى مصطفى أنها استقلت سيارة إسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات، موجها الشكر إلى وزارة الصحة ونقيب الممثلين.





وكانت الفنانة بشرى تواصلت مع الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة؛ لنقل الفنانة نشوى مصطفى إلى أحد مستشفيات العزل، كما تواصل معها أيضًا الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.





وأفصحت الفنانة نشوى مصطفى عن آخر مستجدات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.









وكتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك، "أنا باموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى أروح أنهى مستشفى".