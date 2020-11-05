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أخبار العالم

أعلى حصيلة يومية.. أمريكا تسجل 100 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:13 ص
أمريكا تسجل 100 ألف
أمريكا تسجل 100 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة
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قسم الخارجي
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة قياسية يومية في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، بأكثر من 100 ألف حالة جديدة.

وتعد تلك المرة هي الأولى منذ بدء تفشي الوباء التي تسجل فيها أمريكا 100 ألف إصابة جديدة في يوم واحد.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة هائلة في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا، وسط استعدادات لموجة ثانية من الوباء.

فيما تجاوز إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ9.5 ملايين، وفقا لإحصاءات غير رسمية.

وتأتي الزيادة القياسية في الإصابات في وقت تشهد فيه البلاد انتخابات رئاسية حاسمة تحدد مستقبل البلاد.

ويتنافس المرشح الديمقراطي جو بايدن، مع الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب، للحصول على الأصوات اللازمة للوصول إلى البيت الأبيض.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حتى يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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