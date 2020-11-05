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رياضة

اليوم فرجاني ساسي يغادر القاهرة للانضمام لمعسكر تونس

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:24 ص
صدى البلد
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ملك موسي
يغادر التونسى فرجانى ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، القاهرة متجها إلى تونس اليوم، الخميس.

وينضم فرجاني ساسي إلى منتخب بلاده الذى يستعد لخوض مباراتين أمام منتخب تنزانيا يومي 13 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية على الترتيب، وذلك عقب انتهاء مشاركة اللاعب مع الفريق الأبيض فى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما كلل مجهوده مع الفريق بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وبعدما فاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.

وتأهل الفريق الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الفريق الأحمر على الوداد المغربى.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وسيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

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