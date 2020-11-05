الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحرى.. فيديو

قالت الدكتور أيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس شهدت سقوط أمطار علىا لسواحل الشمالية والوجه البحرى كما شهدت الاسكندرية أمطار غزيرة مساء الامس، ومن المتوقع استمرار فرص سقوط الامطار ومن الممكن سقوط أمطار خفيفة على القاهرة.





وأضافت الدكتورة ايمان شاكر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة فى انخفاض واضح وملحوظ حيث وصلت درجة الحرارة العظمى إلى 25 درجة على القاهرة بينما الصفرى 18 درجة.





ونصحت بضرورة ارتداء الملابس الخريفية خاصة فى فترة الليل، منوهة أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ فى فترة الليل وفى فترة الصباح الباكر، كما نصحت بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة.





وأوضحت أنه مازلنا فى فصل الخريف وهناك تغيرات جوية واضحة كما أن هناك فرص لسقوط أمطار واختلاف درجات الحرارة، مضيفة أنه يجب على المواطنين الذين يريدون السفر خلال أيام العطلة ان يتحركوا ولكن بسرعة منخفضة، وذلك لوجود شبورة على الطرق، فضلا عن الرياح الشديدة.