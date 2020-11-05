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أخبار العالم

إنهاء إجراءات فرز 60 ألف بطاقة اقتراع في جورجيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:53 م
الانتخابات الامريكية
الانتخابات الامريكية
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على صالح
أكد جابرييل سترلينج، مدير تنفيذ نظام التصويت، للصحفيين أن ولاية جورجيا التي تقع في ساحة المعركة الانتخابية، تسعى إلى إنهاء إجراءات فرز 60 ألف بطاقة اقتراع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي لم يتم عدها، يوم الخميس.

وقال سترلينج خلال إفادة صحفية أن "الحقيقة هي أن هناك نحو 60 ألف صوت هناك الآن" مضيفا "سنقوم بإنجازها اليوم إذا كان ذلك ممكنًا ... التوقع هو أننا سنستمر في متابعة العملية طوال اليوم وحتى المساء إذا لزم الأمر"

وتظهر أحدث النتائج أن الرئيس دونالد ترامب يتقدم على منافسه الديمقراطي جو بايدن بفارق 18 ألف صوت أو 0.4 نقطة مئوية مع فرز 99 بالمئة من الأصوات.

وتمتلك جورجيا 16 صوتًا انتخابيًا وتعتبر واحدة من الولايات المتأرجحة في انتخابات 2020 على الرغم من التصويت المستمر للمرشحين الجمهوريين.

"السرعة رائعة ونحن نقدر السرعة، وقال سترلينج "لكننا نقدر الدقة أكثر" وفقا لـ ستيرلينج

وأكد ستيرلينج أن قوانين جورجيا تسمح بإعادة فرز الأصوات على مستوى الولاية بناءً على طلب مرشح خاسر إذا كان الهامش أقل من أو يساوي 0.5 نقطة مئوية.


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