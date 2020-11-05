قاض أمريكي يرفض طلب حملة ترامب بوقف الفرز في جورجيا

رفض قاض أمريكي، اليوم الخميس، تعليق فرز الأصوات في ولاية جورجيا الأمريكية، وفق ما طالبت به حملة الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب.





وأعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية في ولاية جورجيا؛ لوقف فرز الأصوات الانتخابية.





ومنذ قليل، قال ترامب، إن نزاهة الانتخابات الرئاسية مشكوك فيها.





وأضاف "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "تم إلحاق الضرر بنزاهة النظام والانتخابات الرئاسية".





وكانت حملة ترامب، قالت إن الانتخابات الرئاسية الحالية تتعرض للتزوير، مشددا على أن الجمهوريين لن يسمحوا بحدوث ذلك.





وأشار رودي جولياني، في كلمة بمدينة فيلادلفيا، إلى أن ما يحدث في ولاية بنسلفانيا "فرز غير شرعي"، مضيفا أنه لم يتمكن أي جمهوري من التدقيق في الأصوات التي وصلت عن طريق البريد.





وتوقعت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا الأمريكية تأخر إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الولاية.





وقالت في بيان لها، "سندافع عن حق كل ناخب في إيصال صوته الانتخابي".





من جانب آخر، قال حاكم الولاية إنه لا يمكن التشكيك في عملية انتخابية تتمتع بكل مواصفات الشفافية والنزاهة.





وأظهرت توقعات مرحلية لانتخابات الرئاسية الأمريكية تعزيز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدمه على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، من حيث عدد أصوات مندوبي المجمع الانتخابي.





وتفيد توقعات"سي إن إن"، بأن المرشح الديمقراطي حصل حتى الآن على 253 صوتا مقابل 213 لدى منافسه الجمهوري، بينما تفيد توقعات شبكة "فوكس نيوز" بحصد بايدن 264 صوتا مقابل 214 لدى ترامب.