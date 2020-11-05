مصطفى بكري: قرار التعليم بتقسيط المصروفات أثلج صدور أولياء الأمور.. فيديو





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن قرار الوزير أثلج صدور الآلاف من الأسر وخاصة محدودي الدخل، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القرار على أرض الواقع هو الحل لأن مازال هناك إشكالية في تطبيقه.





وتابع مقدم برنمج حقائق وأسرار أنه لديه ثقة كاملة في أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار.





و قال وزير التربية والتعليم إن الوزارة قررت اتاحة إمكانية تقسيط المصروفات المدرسية لطلاب المدارس الحكومية خلال العام الدراسي الجديد على دفعتين أو أربع دفعات.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الموافقة على تقسيط المصروفات المدرسية، يأتي بشرط أن يتم الالتزام باستكمال دفع المصروفات قبل نهاية العام الدراسي 2020/2021.

قال الإعلامي مصطفى بكري إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أكد خلال شهر أكتوبر الماضي على تقسيط المصروفات المدرسية على دفعتين أو 4 دفعات وهو ما أعلنه للجميع.