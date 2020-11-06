ترامب يتهم خصومه بمحاولة سرقة الانتخابات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن هناك حالات تزوير وغش كثيرة.





وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: " فزنا بأرقام تاريخية واستطلاعات الرأي أخطأت بشكل كبير، وإذا تم احتساب الأصوات غير القانونية فسترق منا الانتخابات".





وأضاف: " لم نخسر أي مقاعد في مجلس النواب، واحتساب الأصوات غير القانونية يعني سرقة الانتخابات".





وتابع: "وسائل الإعلام تدخلت في الانتخابات واستطلاعات الرأي مزيفة، و أضفنا إلى الحزب الجمهوري 4 ملايين ناخب إضافي وهو الرقم الأكبر في تاريخ الحزب".





ومنذ قليل، أفاد مركز إديسون للأبحاث الأمريكي بأنه بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات، أحرز الرئيس دونالد ترامب تقدمًا بـ49.5 بالمئة مقابل 49.3 بالمئة لمنافسه جو بايدن في ولاية جورجيا.





وقال المركز إن الفارق بين ترامب وبايدن في ولاية بنسلفانيا تقلص إلى 90 ألف صوت لصالح ترامب بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات.





ومساء أمس، قال بايدن إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلي الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.





وفي كلمة مقتضبة، قال المرشح الرئاسي الديمقراطي إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلى الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.





وناشد بايدن الجميع بالتزام الهدوء حتى اكتمال احتساب الأًصوات، مؤكدا على ضرورة احتساب كل صوت.



