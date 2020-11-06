مصرع 3 شباب من بينهم شقيق العريس فى حفل عرس على بحيرة قارون بالفيوم

لقى ٣ شباب مصرعهم، بينهم شقيق العريس وأصيب 2 أخرين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق بحيرة قارون السياحى ، أثناء مشاركتهم فى زفاف عروسين من أقاربهم بزفاف عروسين من أقاربهما ..

تلقى مدير أمن الفيوم أخطارا من العقيد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركزشرطة الشواشنة بالحادث .

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تبين من التحقيقات أنه أثناء قيام بعض الشباب بأستقلال دراجات بخارية للمشاركة فى زفاف عروسين من أقاربهم ، أصطدموا فى إحدى السيارات على الطريق .

والمتوفيين هم محمد أحمد باتع ومحمد حمدي شلبي وعمرو موسي أبو زيد ، والجميع من قرية غيضان بالمشرك قبلي مركز يوسف الصديق. وعدد من المصابين تم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

أنتقل الى مكان الحادث مأمور مركزشرطة الشواشنة ، وقامت ادارة مرور الفيوم بأخلاء الطريق من أثار الحادث ، وتسيير

حركة المرور.

كما هرعت سياراة الاسعاف الى مكان الحادث ، وقامت بنقل المصابين الى المستشفى الفيوم العام للعلاج .

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .