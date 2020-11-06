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حوادث

مصرع 3 شباب من بينهم شقيق العريس فى حفل عرس على بحيرة قارون بالفيوم

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:19 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

لقى ٣ شباب مصرعهم، بينهم شقيق العريس وأصيب 2 أخرين فى  حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق  بحيرة قارون السياحى  ، أثناء مشاركتهم فى زفاف عروسين  من أقاربهم  بزفاف عروسين من أقاربهما ..

تلقى مدير أمن الفيوم أخطارا من  العقيد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركزشرطة  الشواشنة بالحادث .

 

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 تبين من التحقيقات أنه أثناء قيام بعض الشباب بأستقلال دراجات بخارية  للمشاركة فى زفاف  عروسين من أقاربهم  ، أصطدموا فى إحدى السيارات على الطريق .

والمتوفيين هم  محمد أحمد باتع  ومحمد حمدي شلبي وعمرو موسي أبو زيد ،  والجميع  من قرية غيضان  بالمشرك قبلي مركز يوسف الصديق. وعدد من المصابين تم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

 أنتقل الى مكان الحادث مأمور مركزشرطة الشواشنة ، وقامت ادارة مرور الفيوم بأخلاء الطريق من أثار الحادث ، وتسيير

 حركة المرور. 

كما هرعت سياراة الاسعاف الى مكان الحادث ، وقامت بنقل المصابين الى المستشفى الفيوم العام للعلاج .

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

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