كورونا يتسبب في تأجيل خطاب ملك المغرب| ماذا حدث؟

أعلنت السلطات المغربية تأجيل كلمة ملك المغرب محمد السادس المقرر لها اليوم بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ضمن فريق مكلف بتسجيل وإذاعة الخطاب.





وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، إنه تأجيل خطاب العاهل المغربي بمناسبة المسيرة الخضراء، إلى يوم غد السبت، نظرا لاكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا ضمن الفريق التقني المكلف بتسجيل وإذاعة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء.





وأوضحت في بيان أنه "التزاما بالبروتوكول الصحي وبالتدابير الوقائية المعتمدة في هذا المجال، فإن الملك محمد السادس، سيوجه خطابه يوم غد السبت وسيبث الإذاعة الوطنية والتلفزيون في تمام التاسعة مساء".





ويحتفل الشعب المغربي في السادس من نوفمبر بذكرى المسيرة الخضراء التي شارك فيها مئات آلاف المغاربة حاملين الرايات المغربية والقرآن الكريم، في 1975.



