AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة واقعة اختطاف فتاة بأسوان وقتلها

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:01 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
Advertisements
مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى  صحة ما تداولته جماعة الإخوان الإرهابية على شبكة الإنترنت بتعرض فتاة للاختطاف بأسوان وقتلها لعدم دفع أهلها الفدية.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة هى مغادرة الفتاة لمنزلها بمحض إرادتها ، وتوجهها للقاء أحد الأشخاص مرتبطة به عاطفيًا لسابقة تقدمه للزواج منها ورفض الأسرة له ، وحدوث مشادة بينهما حول إتمام الزواج منها ، قام على إثرها بقتلها مستعينًا بقائد مركبة "توك توك" للتخلص من جثمانها بمنطقة العثور.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى من ضبطه أثناء إختفائه بمحافظة المنيا ، كما تمكنت من ضبط قائد مركبة "التوك توك" ، واعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سابت البيت وراحت عند صاحبتها.. سيدة تدعى اختطافها من قبل 3 أشخاص بالجيزة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختفاء فتيات في الإسكندرية

قلبت مصر في يومين.. حكاية طالبة المنوفية مع شاب القليوبية

قرار جديد من النيابة بشأن فتاة المنوفية.. وأسرتها وتعهد بحسن المعاملة والرعاية

خلاف على أجرة التاكسي.. الأمن يكشف حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي

حالتها النفسية سيئة.. مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض فتاة للاختطاف بشارع الميرغني

ترشيحاتنا

اتفق مع فريق إماراتي.. أروابارينا يعتذر عن تدريب بيراميدز

سبب امتناع بسمة عن إعلان إصابتها بـ كورونا

فيفي عبدة تهنئ هنادي مهنا بحفل زفافها على أحمد خالد صالح

ماذا يمكن أن يضيف بدر بانون لـ الأهلي؟.. صحفي مغربي يجيب

قبل فرحها بساعات.. أجرأ 10 إطلالات لـ هنادي مهنى | شاهد

اخبار الزمالك | خزينة النادي تنتعش بـ 6 ملايين جنيه.. مهاجم الفريق يقترب من الدوري المغربي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا