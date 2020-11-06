مصدر أمنى يكشف حقيقة واقعة اختطاف فتاة بأسوان وقتلها





وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة هى مغادرة الفتاة لمنزلها بمحض إرادتها ، وتوجهها للقاء أحد الأشخاص مرتبطة به عاطفيًا لسابقة تقدمه للزواج منها ورفض الأسرة له ، وحدوث مشادة بينهما حول إتمام الزواج منها ، قام على إثرها بقتلها مستعينًا بقائد مركبة "توك توك" للتخلص من جثمانها بمنطقة العثور.





وتمكنت أجهزة البحث الجنائى من ضبطه أثناء إختفائه بمحافظة المنيا ، كما تمكنت من ضبط قائد مركبة "التوك توك" ، واعترف بارتكاب الواقعة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



