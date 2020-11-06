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رياضة

مان يونايتد يخشى ضياع "بوتشتينو" بسبب الـ"سيتي"

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:02 م
بوتشتينو
بوتشتينو
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مجدي سلامة
أكدت تقارير صحفية عن وجود حالة من القلق تسيطر على مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خوفًا من ضياع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو وتعاقده مع فريق مان سيتي.

وأفادت صحيفة "مترو" الإنجليزية أن هناك قلقا بين مسؤولي مانشستر يونايتد بشأن ضياع فرصتهم في الحصول على خدمات بوتشيتينو.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يخشى ذهاب المدرب الأرجنتيني إلى مانشستر سيتي، إذا لم ينجحوا في استقطابه في الوقت الحالي وعدم الانتظار لنهاية هذا الموسم.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد على علم باهتمام مانشستر سيتي بـ بوتشيتينو، خاصة في ظل عدم موافقة بيب جوارديولا حتى الآن على تجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2021.

وخسر مانشستر يونايتد أمام آرسنال بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي، قبل أن يسقط أمام باشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف.

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