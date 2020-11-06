برلمانية تطالب بإجراء تحاليل لطلاب الثانوية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة

أشادت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالدراسة التي قام بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتي وتوصلت إلى أن نسبة 7% من طلاب الثانوية يتعاطون المواد المخدرة، فضلا عن أن زيادة النسبة ترتفع في مدارس الثانوية الفنية وتصل إلى 8.5%.





وطالبت "نصر"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، بتعاون كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من أجل وضع حلول سريعة لهذه الظاهرة التي تهدد الشباب بشكل مباشر، مشيرة إلى أن تهديد الشباب يمثل تهديدا للدولة بشكل مباشر.





وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدولة تسعى لحل هذه الظاهرة والقضاء عليها في أسرع وقت، مطالبة بعمل تحليل لكافة طلاب المدارس الثانوية بشكل سنوي من أجل الوقوف على أعدادهم وبشكل سري؛ وذلك سيسهل من عملية علاجهم.





وكان الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، قد كشف عن دراسة أعدها الصندوق على الطلاب وتوصلت إلى أن نسبة 7% من طلاب الثانوية يتعاطون المواد المخدرة، فضلا عن أن زيادة النسبة ترتفع في مدارس الثانوية الفنية وتصل إلى 8.5%.





وأضاف "عثمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن مشكلة المخدرات بدأت تخترق الأولاد والمعدلات المعلنة كبيرة، لافتا إلى أنه خلال أول 10 شهور من هذا العام استقبلوا حوالي 1800 طفل يتقدمون للعلاج عن طرق أولياء الأمور أو الطفل نفسه.