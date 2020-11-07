السلطة التشريعية تنتخب.. رئيسا النواب والشيوخ يشاركان في انتخابات البرلمان.. ويطالبان المصريين بالنزول لاختيار النائب الأمثل

رئيس البرلمان: الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات النزاهة

عبد العال: تنسيق بين مجلسي الشيوخ والنواب لإعداد التشريعات

رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته في انتخابات النواب 2020

عقب الإدلاء بصوته.. رئيس الشيوخ يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات





شاركت السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشيوخ في أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت اليوم، السبت، حيث حرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ونظيره بالشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المشاركة المبكرة ودعوة المواطنين للنزول والتصويت لمن يمثلهم تحت قبة البرلمان.



وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن حق الانتخاب هو دستوري ويجب على كل مواطن أن يمارس هذا الحق.







وقال عقب الإدلاء بصوته: "كل ناخب يقيم الأداء بدائرته ويقوم بمحاسبة النائب الحالي، وإما أن يقوم بتجديد الثقة به أو منحها لجديد".











وأضاف رئيس البرلمان: "الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات الحيادية والنزاهة"، مشيدا بالإجراءات الاحترازية والضوابط التي اتخذتها وزارة الصحة مثل ارتداء الكمامة وتوفير الكواشف الحرارية.











وأوضح رئيس البرلمان أن الإجراءات الاحترازية مساعدة ومشجعة لكل مواطن لممارسة هذا الحق.





وقال رئيس البرلمان إن العلاقة بين الغرفة الثانية "مجلس الشيوخ" والنواب تقوم على التعاون والتنسيق.









وأضاف: "الغرفة الثانية عامل مساعد للنواب في صياغة التشريعات والضوابط المنصوص عليها في الدستور".









في سياق متصل، أدلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب في لجنته الانتخابية بمدرسة محمد فريد الابتدائية المشتركة بالمعادى.







وشهدت اللجنة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة منها الالتزام بقياس درجات الحرارة للمواطنين الذين أقبلوا على اللجان.



وشهدت اللجنة توفير الكمامات للمواطنين وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال تواجدهم في صفوف الانتظار للإدلاء بالصوت.







وأشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها خلال الانتخابات البرلمانية.



وقال عقب الإدلاء بصوته: "نشارك في عرس ديمقراطي"، داعيا المواطنين للمشاركة في اختيار الغرفة البرلمانية ليكتمل البناء البرلماني.



وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد توافقا وتنسيقا وتكاملا بين الغرفتين لصالح المواطنين والبلد.



كما أكد ضرورة المشاركة الفعالة من جانب الجميع والتعبير بكل حرية وديمقراطية عن اختيارت الأصلح تحت قبة البرلمان، قائلا: "نأمل من المواطنين اختيار الأصلح دائما".









وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 اليوم، السبت، في الداخل، على أن تنتهي غدا، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج أمس، الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.وبالنسبة للمرحلة الثانية جرت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.