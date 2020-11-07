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وزير الشباب عن وقوفه في الطابور للتصويت بانتخابات النواب: كان ممتع

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:29 م
وزير الشباب
وزير الشباب
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البهي عمرو
قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إنه وقف فى الطابور اليوم لكى يدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن الوقوف فى الطابور ممتع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي محمد الباز، أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب على لجان الانتخابات، مؤكدًا أن المشهد جميل.

ولفت إلى أن الانتخابات فى المرحلة الأولى كانت مميزة، وفى المرحلة الثانية ايضًا تتم بشكل منظم و رائع.

وأشار إلى أن تفاعل الشباب على لجان الانتخابات كبير،وهذا يعطى رسالة قوية للجميع، مطالبا من الجميع المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

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