كيفية استخدام زيت إكليل الجبل لتقوية وإطالة الشعر .. 7 وصفات مختلفة

يرغب عددكبير من الأشخاص فى معرفة طريقة استخدام إكليل الجبل فى علاج تساقط الشعر وزيادة كثافته، حيث أنه من أكثر المواد الطبيعية الفعالة فى علاج هذه المشاكل.

ووفقا لما جاء فى موقع “ تايمز أوف انديا " نعرض لكم أهم طرق استخدام اكليل الجبل لزيادة طول الشعر وكثافته.



زيت إكليل الجبل



لزيت إكليل الجبل فوائد مذهلة لشعركِ.فهو يحتوي على العديد من الفوائد التي تُساعد على نمو الشعر ومنع تساقطه لذا دلك الشعر به وستلاحظ النتيجة من أول استخدام كما يمكن تخفيفه واستخدامه بالديرما رول.

زيت إكليل الجبل رائع لنمو الشعر فهو يُسرّع تدفق الدم، مما يُوقف تساقط الشعر ويمنعه من الشيب المبكر .



شامبو إكليل الجبل



ضعي من ٥ إلى ٨ قطرات من زيت إكليل الجبل فيه حيث إنه مفيد لبشرتكِ ولا يُسبب تساقط الشعر كما أنه يحمي فروة رأسكِ من العوامل الخارجية.



امزجي إكليل الجبل مع زيوت مختلفة ولتدليك رائع للشعر، امزجي إكليل الجبل مع زيوت مثل جوز الهند والبابونج وسيبدو شعركِ رائعًا بفضل هذه الزيوت الطبيعية.



استخدمي غسول إكليل الجبل



الشاي مفيد لشعرك لذا حضّري شاي إكليل الجبل واشطفي به شعركِ مرة أخيرة بعد غسله و يُحسّن هذا الشاي بشرتكِ ويحافظ على نضارة شعركِ.

تناول شاي إكليل الجبل

لا يقتصر الاستمتاع بشرب شاي إكليل الجبل على فوائده الرائعة لشعركِ، فهو يُنعّمه ويزيد من لمعانه من خلال زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس.







ماء إكليل الجبل



وجدت دراسة أن ماء إكليل الجبل يُضاهي في فعاليته دواءً مُعينًا للشعر، حيث يُساعد على نمو شعرك بشكل صحي.



قناع الشعر بإكليل الجبل

اعتني بشعرك بقناع منزلي الصنع لذا ضعي العسل أو الزبادي الممزوج بزيت إكليل الجبل على شعرك. اغسليه بعد فترة، فهذا سيمنحه لمعانًا إضافيًا.



تونيك إكليل الجبل



يمكن تحويل الخل البسيط إلى منتج خاص للشعر لذا اتركي خل التفاح وإكليل الجبل الطازج منقوعًا لمدة أسبوع. ثم صفّيه واستخدميه كآخر غسلة. فهو يساعد على الحفاظ على صحة بشرتك ونضارتها.