AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: نشر مدرعات لتأمين مطار جون كينيدي بعد إعلان فوز بايدن برئاسة أمريكا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:58 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم نشر المدرعات  لتأمين مطار جون كينيدي في نيويورك بعد إعلان  فوز جو بايدن برئاسة  الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  :"  دونالد ترامب لن يترك مكانه بسهولة وسوف ينازع حتى آخر لحظة، وترامب أعلن انه لن يترك أي خطوة قانونية إلا وسوف يستغلها من أجل حسم الانتخابات الأمريكية لصالحه".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من بايدن بعد إعلان فوزه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

284 صوتا| أحمد موسى: الإعلام الأمريكي أعلن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.. فيديو

أحمد موسى: ترامب لن يترك مكانه بسهولة وسينازع حتى آخر لحظة

أول إجراء يتخذه بايدن ونائبته هاريس عقب إعلان فوزهما بالانتخابات الأمريكية

علامات استفهام كثيرة.. باحث: المحكمة العليا تحسم الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.. فيديو

محلل سياسي: الأمور تسير في صالح بايدن.. وترامب لن يسلم السلطة بسهولة

ترشيحاتنا

تمهيدًا للتعاقد معه.. مهاجم مازيمبي في الإسماعيلي.. الثلاثاء المقبل

عدو ترامب اللدود.. أول تعليق لـ نانسي بيلوسي بعد إعلان فوز بايدن برئاسة امريكا

أخبار الرياضة| وفاة شقيق وليد سليمان.. و«المكنسة» تهدد نهائي دوري أبطال أفريقيا

صمت إسرائيلي.. نتنياهو لن يهنئ بايدن لهذا السبب

الصحة تحسم الجدل حول إصابة الفنانة نشوى مصطفى بفيروس كورونا

موجة طقس سيئ تضرب الإسكندرية| والمحافظ: سنمد إجازة الطلاب حال استمرار الأمطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي bentley تعلن انسحابها من تصنيع محركات البنزين .. تفاصيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر قبل النوم؟

أنت مطرود| كيف احتفل مشاهير هوليوود برحيل ترامب وفوز بايدن.. صور