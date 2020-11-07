أحمد موسى: نشر مدرعات لتأمين مطار جون كينيدي بعد إعلان فوز بايدن برئاسة أمريكا

قال الإعلامي أحمد موسى ، إنه تم نشر المدرعات لتأمين مطار جون كينيدي في نيويورك بعد إعلان فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" دونالد ترامب لن يترك مكانه بسهولة وسوف ينازع حتى آخر لحظة، و ترامب أعلن انه لن يترك أي خطوة قانونية إلا وسوف يستغلها من أجل حسم الانتخابات الأمريكية لصالحه".





وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.





ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".





واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".