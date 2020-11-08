أمير كرارة: طردوني من اللوكيشن في أول عمل لي مع عادل إمام.. فيديو

قال الفنان أمير كرارة ، إن الموقف الذي لا يستطيع نسيانه هو عندما كان في بداية حياته ويقوم بعمل مشهد صغير أمام النجم عادل إمام وشعر بالارتباك، فقام المخرج بطرده من لوكيشن التصوير أمام الجميع.









وأضاف «كرارة» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه جاءت عليه فترة شعر فيها أنه ليس لديه قدارات هائلة في الفن، ولا يمكنه النجاح في هذا المجال.





ونوه أمير كرارة، إلى أنه لا يحب الفشل ولا يحب أن يرى أمامه شخصا فاشلا، مضيفا أنه يحاول أن يؤدي أعماله الفنية بشكل جيد ببذل ما في وسعه، والنجاح في النهاية بيد الله.





وأوضح أمير كرارة، أن لديه عقدة كبيرة من المرض منذ وقت وفاة والدته، قائلا: "انا اكتر حد موسوس.. يعني لو جاني صداع بتخيل حاجات كتيرة بتحصلي مع انه في اغلب الاحيان الامر بيكون بسيط".



