AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قيادي بالحزب الديمقراطي: بايدن حصل على أعلى نسبة أصوات في تاريخ أمريكا.. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال مهدي عفيفي، عضو الهيئه العليا للحزب الديمقراطي الامريكي، إنه نشر علي صفحته الشخصية أمس خبر فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية ضد نظيره دونالد ترامب.


وأضاف «عفيفي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن ما تم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠٢٠ هو الديمقراطية بعينها.


وتابع عضو اللجنة العليا للحزب الديمقراطي الامريكي، أن جو بايدن حصل علي أعلي نسبة أصوات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.


من جانبه قال مساعدون للرئيس الأمريكي المهزوم في الانتخابات دونالد ترامب إن الرئيس ليس لديه خطط لإلقاء خطاب التنازل على الفور من النوع الذي أصبح تقليديًا في الانتخابات السابقة، وتعهدت حملته بمواصلة خوض معركتها القانونية في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كان موكب الرئيس ترامب ينطلق إلى نادي الجولف الخاص به في ضواحي فيرجينيا السبت، عندما أنهت المؤسسات الإخبارية أيامًا من الانتظار وأعلنت أنه فقد الرئاسة لصالح جوزيف آر بايدن جونيور.

اتصل مساعدوه بترامب لإعلامه بأن تنبؤاتهم على مدى الأيام العديدة الماضية قد تحققت: توقعت كل وسيلة إخبارية رئيسية أن يكون بايدن هو الفائز لكن الرئيس الأمريكي، الذي قال قبل ساعة على تويتر: "لقد فزت في هذا الانتخابات وبفارق كبير!"، لم يتفاجأ، كما قالوا ولم يغير خططه للمضي قدمًا في الطعون القانونية على نتائج الانتخابات التي حذره العديد من مستشاريه من أنها كانت تسديدات بعيدة عن الهدف.

قال المساعدون إن ترامب ليس لديه أي خطط لإلقاء خطاب التنازل على الفور من النوع الذي أصبح تقليديًا في الانتخابات الرئاسية السابقة، وتعهدت حملته بمواصلة خوض المعركة القانونية في جميع أنحاء البلاد. وبينما كان لا يزال في ملعب الجولف، قال ترامب إن بايدن كان يحاول "التظاهر بشكل خاطئ بأنه الفائز".

وأضاف ترامب: "الحقيقة البسيطة هي أن هذه الانتخابات لم تنته بعد"، اعتبارًا من يوم الاثنين، ستبدأ حملتنا في متابعة قضيتنا في المحكمة لضمان التمسك الكامل بقوانين الانتخابات وإجلاس الفائز الشرعي على كرسي الرئاسة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إهانات متبادلة ومشادات حادة.. الفوضى تسيطر على أول مناظرة لـ ترامب وبايدن.. ملخص ما دار بين مرشحي الرئاسة الأمريكية

عضو بالحزب الديمقراطي: مشاحنات عنيفة بأمريكا إذا لم يفز أحد مرشحي الرئاسة فوزا ساحقا

جو بايدن يلقي كلمة للشعب الأمريكي بعد قليل

عضو بالحزب الديمقراطى: بايدن فاز برئاسة أمريكا.. وكلفنا 1000 محامى لمواجهة حملات ترامب الممنهجة

حاكم "نيفادا": تصريحات ترامب حول سرقة الانتخابات "مضللة وخطرة"

ترامب: بايدن ليس له حق المطالبة بالرئاسة

ترشيحاتنا

نهائي دوري أبطال إفريقيا مهدد بالإلغاء.. اعرف السبب

رغم ترشح زوجها للرئاسة.. كيم كارداشيان تحتفل بفوز بايدن على ترامب .. صور

دخل من باب جانبي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ ترامب في البيت الأبيض

صمت إسرائيلي.. نتنياهو لن يهنئ بايدن لهذا السبب

كورونا لن ينتهي.. هاني الناظر يصدم الجميع بشأن الفيروس القاتل

خبير: حالة واحدة تقضي بسحب الرئاسة الأمريكية من بايدن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو