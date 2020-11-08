قيادي بالحزب الديمقراطي: بايدن حصل على أعلى نسبة أصوات في تاريخ أمريكا.. فيديو

قال مهدي عفيفي، عضو الهيئه العليا للحزب الديمقراطي الامريكي، إنه نشر علي صفحته الشخصية أمس خبر فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية ضد نظيره دونالد ترامب.









وأضاف «عفيفي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن ما تم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠٢٠ هو الديمقراطية بعينها.









وتابع عضو اللجنة العليا للحزب الديمقراطي الامريكي، أن جو بايدن حصل علي أعلي نسبة أصوات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.









من جانبه قال مساعدون للرئيس الأمريكي المهزوم في الانتخابات دونالد ترامب إن الرئيس ليس لديه خطط لإلقاء خطاب التنازل على الفور من النوع الذي أصبح تقليديًا في الانتخابات السابقة، وتعهدت حملته بمواصلة خوض معركتها القانونية في جميع أنحاء البلاد.





وبحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كان موكب الرئيس ترامب ينطلق إلى نادي الجولف الخاص به في ضواحي فيرجينيا السبت، عندما أنهت المؤسسات الإخبارية أيامًا من الانتظار وأعلنت أنه فقد الرئاسة لصالح جوزيف آر بايدن جونيور.





اتصل مساعدوه بترامب لإعلامه بأن تنبؤاتهم على مدى الأيام العديدة الماضية قد تحققت: توقعت كل وسيلة إخبارية رئيسية أن يكون بايدن هو الفائز لكن الرئيس الأمريكي، الذي قال قبل ساعة على تويتر: "لقد فزت في هذا الانتخابات وبفارق كبير!"، لم يتفاجأ، كما قالوا ولم يغير خططه للمضي قدمًا في الطعون القانونية على نتائج الانتخابات التي حذره العديد من مستشاريه من أنها كانت تسديدات بعيدة عن الهدف.





قال المساعدون إن ترامب ليس لديه أي خطط لإلقاء خطاب التنازل على الفور من النوع الذي أصبح تقليديًا في الانتخابات الرئاسية السابقة، وتعهدت حملته بمواصلة خوض المعركة القانونية في جميع أنحاء البلاد. وبينما كان لا يزال في ملعب الجولف، قال ترامب إن بايدن كان يحاول "التظاهر بشكل خاطئ بأنه الفائز".





وأضاف ترامب: "الحقيقة البسيطة هي أن هذه الانتخابات لم تنته بعد"، اعتبارًا من يوم الاثنين، ستبدأ حملتنا في متابعة قضيتنا في المحكمة لضمان التمسك الكامل بقوانين الانتخابات وإجلاس الفائز الشرعي على كرسي الرئاسة".



