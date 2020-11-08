AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليون إصابة بـ كورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أصبحت تكساس الأمريكية، أول ولاية تتجاوز إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيها حاجز المليون إصابة، حيث سجلت أكثر من 100 ألف إصابة ثلاث مرات في أقل من اسبوع. 

ووفقا لرويترز، جاءت حصيلة الارتفاع في إصابات كورونا بتكساس خلال الفترة القصيرة الماضية من مقاطعات هاريس ودالاس وإل باسو. 

وإذا كانت تكساس دولة، لأصبحت عاشر أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واضافت الولاية إجمالي ما يقرب من 7 آلاف حالة جديدة يوميا خلال الأسبوع الماضي. 

وأبلغت ولاية تكساس ، التي تمثل أكثر من 10٪ من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة، عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتلتها ولاية إلينوي التي تضم نصف عدد الأشخاص.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 130 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح أعلى معدل إصابات يومي في العالم منذ ظهور الفيروس. 

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يخطط للإعلان عن فريق العمل الخاص به لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 25 مليون شخص

الهند تسجل قفزة جنونية في إصابات كورونا.. والعدد يقترب من المائة ألف

الولايات المتحدة تسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة بكورونا و194 ألف وفاة

أمريكا تسجل أكثر من 49 ألف إصابة و983 وفاة بـ كورونا

87 ألف إصابة جديدة.. الهند تسجل 5.48 مليون إصابة بكورونا

إصابات كورونا في الأرجنتين تتخطى حاجز المليون

ترشيحاتنا

أخذ هاتفه المحمول .. عمرو دياب يعتدي على معجب حاول تصويره.. فيديو

اول رد من آسر ياسين بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا (خاص)

أنت مطرود| كيف احتفل مشاهير هوليوود برحيل ترامب وفوز بايدن.. صور

الصحة: 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

إبراهيم صلاح: أنصح شيكابالا بالرحيل عن الزمالك

مهتز نفسيا .. تشريح جثة ربة منزل قتلها شقيق زوجها بـ 5 طعنات فى حلوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو