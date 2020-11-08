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رياضة

ناديه القديم.. شاهد | علي معلول يشارك في تدريبات الصفاقسي التونسي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:57 م
تدريبات الصفاقسي
تدريبات الصفاقسي
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محمد السعيد
شارك علي معلول نجم فريق الأهلي، في تدريبات نادي الصفاقسي التونسي، مساء أمس السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الصفاقسي، صورا لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد 2020 - 2021، والتي شهدت تواجد علي معلول.

وجاءت مشاركة في تدريبات الصفاقسي "فريقه القديم" للحفاظ على لياقته البدنية قبل الانضمام إلى معسكر منتخب تونس لخوض مباراتي تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت قائمة منتخب تونس أيضا تواجد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بجانب علي معلول.

وجاءت قائمة منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - معز بن شريقية - أيمن دحمان - إلياس الدامرجي.

خط الدفاع: علي معلول -  ياسين مرياح - ديلان برون-  نسيم هنيد - منتصر الطالي - محمد دراقر -أسامة حدادي - وجدي كشريدة.

خط الوسط: فرجاني ساسي - السخيري - اللمطي -أمين بن عمر- الجلاصي - أنيس بن سلمان - أيمن بن محمد - حمزة رفيعة - الخاوي - سعيد بقير - نعيم السليتي.

خط الهجوم: وهبي الخرزي - نبيل مقني - يوسف المساكني
ناديه القديم.. شاهد | علي معلول يشارك في تدريبات الصفاقسي التونسي
ناديه القديم.. شاهد | علي معلول يشارك في تدريبات الصفاقسي التونسي
ناديه القديم.. شاهد | علي معلول يشارك في تدريبات الصفاقسي التونسي

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