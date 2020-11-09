تعزز سياسة التوطين علي أرض الفيروز.. التجمعات التنموية حلم التنمية في سيناء

تعتبر التجمعات التنموية والزراعية بمناطق الحسنة ونخل وبئر العبد ،شمال سيناء،خطوة على طريق تنمية المناطق البدوية، و بداية لعمليات التوطين لجذب السكان من تلي مناطق سيناء ، حيث سيتم تسليم مزرعة ومنزل لكى منتفع لتحقيق الاستقرار الأسر.
من جانبه ..قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم إقامة تجمعات تنمويه في منطقة وسط سيناء وبئر العبد ، والتي تمثل بداية لعملية توطين السكان من مختلف محافظات الجمهورية.
كما يؤكد ذلك عزم الدولة علي تنمية سيناء يؤكد الجديه في التنفيذ وانه لا توجد وعود بل تنفيذ علي ارض الواقع،وذلك من خلال اقامةالتجمعات التنموية والسكنية ، وتعزيز سياسة التوطين علي ارض سيناء والاتجاه الي حفر مزيد من الابار والتفكبر في امكانية وصول مياه النيل الي منطقة وسط سيناء.
وقد افتتح الرءيس السيسي 3 تجمعات تنموية بوسط سيناء ضمن مشروع للتجمعات التنموية المتكاملة باجمالى 18 تجمعا تنمويا .. منها 11 تجمعا فى شمال سيناء و 7 تجمعات فى جنوب سيناء ، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية.
حيث يضم : أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة ، أنشطة ومشروعات إنتاجية.
وقال المحافظ ، انه تم اقامة 11 تجمع تنموي علي مساحة 1500 فدان في مناطق: الكونتلا 2، الكونتلا 3، الكونتلا 4، الكونتلا 5، النسيلة، صدر الحيطان، المليز، الهرابة، أبوالمراحيل، بئر بدا، والميت مثنى والرواق، مشيرا إلى أنه سيتم ربط السكان بالتجمعات بتشكيل مجالس إدارات للتجمعات بالتنسيق مع المحافظة لإدارة المشروعات وتوزيع ما يكفي من الإنتاج على الأهالي وتسويق الفائض في الأسواق بأسعار رمزية.
مشيرا، الي ان كل تجمع يضم 100 منزل بدوي وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي وساحة رياضية ومجمعا تجاريا ووحدة صحية واجتماعية وشبكة طرق وشبكتي مياه وصرف صحي وباقي مرافق الخدمات والبنية الأساسية.
ولفت اللواء شوشه ، الي إن هذه التجمعات تهدف إلي تنمية القرى والتوابع بمركزي الحسنة ونخل وتحويلها الي مناطق تجمعات زراعية صناعية منتجة، وربطها بمحافظات الدلتا، وتوفير عائد مادي سريع للأهالي إلى جانب توفير المواد الغذائية من الحاصلات المنتجة والصناعات القائمة عليها.
وقال اللواء شوشه، ان الدولة تتحمل اكثر من 60 % من التكلفة الاجمالية ، وقد تم وضع الية جديدة لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين ، حيث سيتم تسليم 5 أفدنة الي جانب المنزل وليس 10اقدنة ، ويجري حاليا وضع اليات جديدة عن طريق لجان متخصصة تمهيدا لإعادة استغلال هذه التجمعات والبدء فى تسكين المستفيدين ، لانطلاق عمليات الزراعة
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم توزيع الاراضي بنسبة 40 % لأبناء الوادى والدلتا ، 60 % لأهالى شمال سيناء .حيث أن الدولة ستتحمل ٤٠% من قيمة المرافق والخدمات .. بينما يتحمل المواطن ٦٠% من القيمة.
ولفت اللواء شوشه، الي انه يحري حاليا اقامة 5مناطق تجمعات تنموية جديدة في نطاق مدينة العريش العاصمة لتكنمتل بذلك منظومة التجمعات التنموية في مختلف مراكز المحافظة.
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من جانبه ..قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم إقامة تجمعات تنمويه في منطقة وسط سيناء وبئر العبد ، والتي تمثل بداية لعملية توطين السكان من مختلف محافظات الجمهورية.
كما يؤكد ذلك عزم الدولة علي تنمية سيناء يؤكد الجديه في التنفيذ وانه لا توجد وعود بل تنفيذ علي ارض الواقع،وذلك من خلال اقامةالتجمعات التنموية والسكنية ، وتعزيز سياسة التوطين علي ارض سيناء والاتجاه الي حفر مزيد من الابار والتفكبر في امكانية وصول مياه النيل الي منطقة وسط سيناء.
وقد افتتح الرءيس السيسي 3 تجمعات تنموية بوسط سيناء ضمن مشروع للتجمعات التنموية المتكاملة باجمالى 18 تجمعا تنمويا .. منها 11 تجمعا فى شمال سيناء و 7 تجمعات فى جنوب سيناء ، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية.
حيث يضم : أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة ، أنشطة ومشروعات إنتاجية.
وقال المحافظ ، انه تم اقامة 11 تجمع تنموي علي مساحة 1500 فدان في مناطق: الكونتلا 2، الكونتلا 3، الكونتلا 4، الكونتلا 5، النسيلة، صدر الحيطان، المليز، الهرابة، أبوالمراحيل، بئر بدا، والميت مثنى والرواق، مشيرا إلى أنه سيتم ربط السكان بالتجمعات بتشكيل مجالس إدارات للتجمعات بالتنسيق مع المحافظة لإدارة المشروعات وتوزيع ما يكفي من الإنتاج على الأهالي وتسويق الفائض في الأسواق بأسعار رمزية.
مشيرا، الي ان كل تجمع يضم 100 منزل بدوي وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي وساحة رياضية ومجمعا تجاريا ووحدة صحية واجتماعية وشبكة طرق وشبكتي مياه وصرف صحي وباقي مرافق الخدمات والبنية الأساسية.
ولفت اللواء شوشه ، الي إن هذه التجمعات تهدف إلي تنمية القرى والتوابع بمركزي الحسنة ونخل وتحويلها الي مناطق تجمعات زراعية صناعية منتجة، وربطها بمحافظات الدلتا، وتوفير عائد مادي سريع للأهالي إلى جانب توفير المواد الغذائية من الحاصلات المنتجة والصناعات القائمة عليها.
وقال اللواء شوشه، ان الدولة تتحمل اكثر من 60 % من التكلفة الاجمالية ، وقد تم وضع الية جديدة لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين ، حيث سيتم تسليم 5 أفدنة الي جانب المنزل وليس 10اقدنة ، ويجري حاليا وضع اليات جديدة عن طريق لجان متخصصة تمهيدا لإعادة استغلال هذه التجمعات والبدء فى تسكين المستفيدين ، لانطلاق عمليات الزراعة
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم توزيع الاراضي بنسبة 40 % لأبناء الوادى والدلتا ، 60 % لأهالى شمال سيناء .حيث أن الدولة ستتحمل ٤٠% من قيمة المرافق والخدمات .. بينما يتحمل المواطن ٦٠% من القيمة.
ولفت اللواء شوشه، الي انه يحري حاليا اقامة 5مناطق تجمعات تنموية جديدة في نطاق مدينة العريش العاصمة لتكنمتل بذلك منظومة التجمعات التنموية في مختلف مراكز المحافظة.
اقرا ايضا:
محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر