محافظ الأقصر يتفقد الأعمال الجارية بمدينة الشمس ..صور

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر اليوم، الأحد، سير الأعمال الجارية بمدينة الشمس، حيث تابع الانتهاء من أعمال التأثيث وفتح الطريق المؤدي إلي مدينة الشمس ومحطة معالجة الصرف الصحي.
وتابع محافظ الأقصر، الأعمال الجارية بكل من الطريق الذي يربط مدينة الشمس بمدينة طيبة الجديدة بطول ١١٦٠ مترا، والطريق الذي يربط مدينة طيبة الجديدة – الأقصر – مدينة الشمس بطول 1440 مترا، والطريق المؤدي من مدينة طيبة إلي الطريق الصحراوي الشرقي بطول 2600 متر.
ووجه محافظ الأقصر بسرعة تركيب الكابلات والأعمدة الكهربائية بالطريق المؤدي إلي مدينة الشمس تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، والاهتمام بأعمال التشجير والتجميل لإبراز المظهر الجمالي.
رافق محافظ الأقصر خلال جولته كل من المهندس مصطفي السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالأقصر، والعميد شريف رشاد ممثلًا عن الشركة الوطنية.