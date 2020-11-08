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محافظات

محافظ الأقصر يتفقد الأعمال الجارية بمدينة الشمس ..صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:50 م
جولة محافظ الأقصر
جولة محافظ الأقصر
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شمس يونس
تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر اليوم، الأحد، سير الأعمال الجارية بمدينة الشمس، حيث تابع الانتهاء من أعمال التأثيث وفتح الطريق المؤدي إلي مدينة الشمس ومحطة معالجة الصرف الصحي.

وتابع محافظ الأقصر، الأعمال الجارية بكل من الطريق الذي يربط مدينة الشمس بمدينة طيبة الجديدة بطول ١١٦٠ مترا، والطريق الذي يربط مدينة طيبة الجديدة – الأقصر – مدينة الشمس بطول 1440 مترا، والطريق المؤدي من مدينة طيبة إلي الطريق الصحراوي الشرقي بطول 2600 متر.

ووجه محافظ الأقصر بسرعة تركيب الكابلات والأعمدة الكهربائية بالطريق المؤدي إلي مدينة الشمس تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، والاهتمام بأعمال التشجير والتجميل لإبراز المظهر الجمالي.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته كل من المهندس مصطفي السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالأقصر، والعميد شريف رشاد ممثلًا عن الشركة الوطنية.

محافظ الأقصر يتفقد الأعمال الجارية بمدينة الشمس ..صور
محافظ الأقصر يتفقد الأعمال الجارية بمدينة الشمس ..صور
محافظ الأقصر يتفقد الأعمال الجارية بمدينة الشمس ..صور
محافظ الأقصر يتفقد الأعمال الجارية بمدينة الشمس ..صور

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