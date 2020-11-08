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فن

أحمد خالد صالح ينشر صورة جديدة من حفل زفافه ويعلق: أحبك يا سحري

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:12 م
حفل زفاف هنادي واحمد
حفل زفاف هنادي واحمد خالد
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محمد بدران

نشر الفنان احمد خالد صالح، صورا جديدة من حفل زفافه علي الفنانة الشابة هنادي مهنى عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».


وظهر احمد خالد صالح في الصور بصحبة زوجته الفنانة هنادي مهنى، وكتب على الصورة: «لكل البدايات الجديدة ، دائما معك. أحبك يا سحري ، تحقق الحلم بارك الله لنا و علينا و جمع بيننا في خير".


واقيم حفل زفاف الثنائي الجمعة الماضية في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.


يُذكر أن احدث أعمال الفنانة هنادى مهنى مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.


والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.


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