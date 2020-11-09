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محافظات

استجابة لـ صدى البلد.. نزح المياه المتراكمة من منطقة ميامي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:26 ص
نزح المياه في الإسكندرية
نزح المياه في الإسكندرية
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أحمد بسيوني
قام رجال الصرف الصحي بالإسكندرية مساء اليوم الأحد بنزح المياه من الشوارع الجانبية من منطقة ميامي، وذلك بعد الاستغاثات التي أرسلها الأهالي لصدى البلد حول تراكم المياه ودخولها المحلات بالمنطقة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

قامت سيارة الصرف بنزح المياه من شوارع ميناء أغادير وصالح حرب والشوارع المجاورة، بعد هطول سيول من الأمطار أدت إلى غلق الشنايش ومطابق الصرف خلال اليومين السابقين.

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وشهدت منطقة ميامي، شرق الإسكندرية، تراكم غير طبيعي أمس، وتم نزح المياه ليلًا، وبعد سيول الأمطار التي هبطت على الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، بدأت المياه تتراكم من جديد.

وقد استغاث الأهالي بالمنطقة، وبالتحديد شوارع ميناء أغادير، وشارع محمد صالح حرب والشوارع المجاورة، وهي شوارع متفرعة من شارع 45 الرئيسي ناحية الكورنيش بمحافظ الإسكندرية من أجل حل هذه المشكلة التي تتزامن مع كل نوة داخل المدينة.

ورصدت عدسة صدى البلد تراكم مياه الأمطار حتى وصلت إلى داخل المحلات، والعمارات، وغرقت جميع السيارات والمحلات في هذه الشوارع، بالرغم من أنها منطقة حيوية للغاية في شرق المدينة.

وشهدت محافظة الإسكندرية، بعد غروب الشمس مباشرة، هطول الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، عقب ليلة عاصفة شهدتها جميع أنحاء مدينة الإسكندرية، وأدت إلى غرق عدد من الشوارع الرئيسية بالمياه، نظرًا لكمية مياه الأمطار غير المسبوقة، والتي تفوق القدرة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.

استجابة لـ صدى البلد.. نزح المياه المتراكمة من منطقة ميامي
استجابة لـ صدى البلد.. نزح المياه المتراكمة من منطقة ميامي

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