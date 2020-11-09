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رياضة

أحمد حسام ميدو: حذرت مرتضى منصور من رحيل مؤمن عن الزمالك

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:49 ص
ميدو
ميدو
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عمرو ابوبكر
تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال أحمد حسام ميدو، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "حذرت مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من رحيل مؤمن عن الفريق الأبيض قبل انتقاله إلى صفوف الأهلي".

وأضاف "مؤمن زكريا من أهم وأفضل اللاعبين في مصر السنوات الماضية، وكان مفيدا لنادي الزمالك وقتها، وحقق فارقا كبيرا مع الأهلي خلال مشاركاته بعد الانتقال إلى القلعة الحمراء".

وتابع "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".

وأنتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آراءهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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