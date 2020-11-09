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بين الناس

الكلاب الضالة تغزو شوارع دمياط وتهاجم المارة ليلا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
تعددت شكاوى أهالى قرى ومدن محافظة دمياط من انتشار الكلاب الضالة بجميع الشوارع، وانتقد الأهالى غياب حملات القضاء على هذه الكلاب التى تزايدت أعدادها فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، معربين عن استيائهم من تعرض أبنائهم لمهاجمة هذه الكلاب أو التعرض لهم بأذى.

ويقول سعيد عبدالله من أهالي دمياط  ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد":  من الضرورى مواجهة أعداد الكلاب الضالة المتزايدة التى تملأ شوارع قرى ومدن دمياط وتنتشر بجميع الشوارع وتظهر بصورة مخيفة فى الفترات المسائية.


وأضاف أنه ليس مبررا اعتراض البعض فى التعامل مع هذه الكلاب أن نتركها تتزايد وتهدد حياتنا.


وأشار إلى أن من يخشى التعامل مع هذه الكلاب يوفر لها مكان ويجمعها ويرعاها بنفسه ولكن لا يجوز تركها طليقة بالشوارع بمثل هذه الطريقة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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