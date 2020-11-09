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رياضة

5 ملايين دولار.. محمد فاروق يكشف عرض بيراميدز لخطف لاعبين من الزمالك

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:38 ص
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
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محمد رشاد

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مفاوضات عرض نادي بيراميدز للتعاقد مع ثنائي الزمالك مصطفي محمد وعبد الله جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "بيراميدز تقدم بعرض رسمي لشراء الثنائي مصطفى محمد وعبدالله جمعة في الموسم المقبل نظير مبلغ 5 ملايين دولار، تشمل 4 ملايين دولار لمصطفى محمد إلى جانب مليون دولار قيمة بيع عبدالله جمعة".

وقال فاروق: "عرض مسئولو بيراميدز دفع قيمة الصفقة على 4 أقساط على أن يحصل الزمالك على القسط الأول فور توقيع العقود وباقي الأقساط على مدار 9 شهور بمعدل قسط كل 3 شهور".

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه النادي الأهلي في مواجهة تحدث للمرة الأولى في التاريخ بين الفريقين في آخر مراحل البطولة.

الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.

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