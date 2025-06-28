خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران «هش»

قال الدكتور أحمد قنديل رئيس وحدة الدراسات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعلن في 24 يونيو "هش" ويمكن أن يسقط في أي لحظة إذا وجد صانعو القرار في إسرائيل أو إيران أنهم لم يحققوا الهدف من وراء هذا الوقف لإطلاق النار.

وأضاف قنديل، في تصريحات برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الأهداف التي سعى الطرف الإسرائيلي من شن العدوان على إيران لم تتحقق بشكل كامل حسبما أكدت التقارير الاستخباراتية التي أعقبت الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وتابع: "لم يتم التخلص من البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، وليس هناك ثقة كاملة بأن البرنامج النووي قد تم تدميره، وهو الأمر الذي قد يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعادة الهجوم مرة أخرى إذا ما تم اكتشاف مواقع نووية يحتمل أن يكون اليورانيوم المخصب مخبأ فيها".