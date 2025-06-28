غلق وتشميع 35 محلا لمواجهة الأوكار الغير مرخصة في أسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بشن حملات دورية مكبرة على هذه المحال ، وخاصة تعمل على إستقطاب الشباب الأسوانى ، وأيضاً الرواد من جنسيات أخرى لممارسة التعاطى والسلوكيات التى تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المحلي.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود المحافظة لتحقيق الإنضباط والإستقرار المجتمعى من خلال الوقوف بكل حزم أمام المحال والأوكار الغير مرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية ببعض المدن.

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بممارسة أى أنشطة مخالفة للأخلاق تحت مسمى الكافيهات أو المقاهى ، ولاسيما أنها تتسبب فى إزعاج المواطنين فى القرى و الأحياء والمناطق السكنية فيها لما تحدثه من ضوضاء وراوئح كريهة ، بالإضافة إلى عدم إلتزامهم بمواعيد الغلق المقررة فى الفترات المسائية تطبيقاً للخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت المقاهى والكافيهات بقريتى أرمنا ووادى خريت بنطاق قروى عنيبة .

حملات مكبرة

وأسفرت عن غلق وتشميع العديد من المقاهى المخالفة بواقع 10 حالات ، فضلاً عن تحرير عدد من المحاضر وذلك بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين ورخص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية ، وهو ما نال إشادة من أهالى القرى بجهود المحافظة فى هذا الاتجاه.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدي بتنظيم حملة استهدفت غلق وتشميع عدد 5 من المقاهي والكافيهات المخالفة بعد تحرير محاضر الغلق لها وذلك بشوارع العروبة والسوق والشوارع الجانبية بالمدينة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وهو الذي توازى مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بفصل التيار الكهربائي عن 15 محلا مخالفا لعدم التزام أصحابها بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي نفس الوقت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بغلق وتشميع 5 محلات مخالفة بشارع 23 يوليو، والشوارع الجانبية بوسط المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.