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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تغريم فتاة 10 آلاف جنيه بتهمة إزعاج أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

تغريم فتاة 10 الأف جنيه بتهمة إزعاج الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
تغريم فتاة 10 الأف جنيه بتهمة إزعاج الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
رامي المهدي

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمًا بتغريم فتاة 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها بتهمة إزعاج الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم نقيب الممثلين ببلاغ رسمي ضد الفتاة، يتهمها فيه بإرسال رسائل متكررة تحمل محتوى مزعجًا عبر مواقع التواصل، ما اعتبره استخدامًا غير مشروع لتلك الوسائل بقصد الإزعاج.

وخلال جلسات المحاكمة، قدم دفاع المتهمة، دفوعًا قانونية تطالب ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، نافيًا القصد الجنائي، إلا أن المحكمة قضت بتغريمها.

وفي واقعة أخرى، تقدم الدكتور أشرف زكي مؤخرًا ببلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد شخص مجهول قام بانتحال شخصيتي نجمين معروفين في الوسط الفني، وتواصل مع عدد من الفنانين مدعيًا حاجته إلى مساعدات مالية.

وبحسب ما جاء في البلاغ، حاول المحتال استخدام أسماء الفنانين لإقناع ضحاياه وتسهيل عملية الاحتيال، قبل أن تكشف التحريات حقيقته، وتؤكد أنه شخص خارج عن القانون استغل شهرة بعض الفنانين للنصب على الآخرين.

وطالب نقيب المهن التمثيلية باتخاذ إجراءات قانونية مشددة تجاه المتهم، مؤكدًا ضرورة التصدي لتلك الممارسات الإلكترونية التي تهدد خصوصية الفنانين وثقة الجمهور.

محكمة القاهرة الاقتصادية الدكتور أشرف زكي تغريم فتاة

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