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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسوان تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يوليو المقبل.. تفاصيل

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة .

واستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على المستشفى بالأقسام المختلفة ومن بينها العيادات الخارجية والطوارئ على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، موجهاً إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التي يمتلكها هذا الصرح الطبي المتميز لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية، ولاسيما أن المستشفى مدرجة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجاري الاستعداد لتطبيقها ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصفطى مدبولي رئيس الوزراء خلال أيام في يوليو المقبل.

وأثناء لقاؤه مع طاقم الأطباء بالمستشفى قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره على المجهود المبذول خلال الفترة الحالية ، وخاصة فيما يتعلق بالنظام المميكن لترتيب الأدوار للمترددين ، وهو الذى يتطلب مزيد من التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المنظومة الجديدة حيث أن الانطباع الأول سيظل راسخاً لدى المواطن الأسواني، وهو الذى يرتكز على أن يلمس مدى الجودة العالية فى تلقى الخدمة كاملة .

التأمين الصحى الشامل 

وأكد المحافظ على وجود تنسيقات عديدة حرصت المحافظة على تنفيذها بين مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار ، وذلك لتحقيق الجاهزية الكاملة فيما بينها ، ولتكون بداية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل قوية ، للوصول إلى الأهداف المرجوة منها التى تصب فى صالح المواطن بالحصول على خدمات طبية وعلاجية وفقاً للمعايير الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة تضم 250 سريرا وتستقبل العديد من الحالات المرضية بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 14 عيادة والداخلي والطوارئ والعمليات ومناظير الجهاز الهضمي والعلاج الطبيعي والمعمل الإكلينيكي والغسيل الكلوي.

إضافة إلى أقسام الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والماموجرافى و CARM، فضلاً عن الحضانات بواقع 13 حضانة، وتضم تخصصات طبية متنوعة للجراحة العامة والأطفال والمسالك البولية والأمراض الباطنية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والعيون والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة لأداء الخدمة على مدار اليوم.

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