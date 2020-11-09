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محافظات

انقطاع المياه عن 8 مناطق رئيسية في القاهرة اليوم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:24 ص
قطع المياه
قطع المياه
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عبد العزيز جمال - آمنة عبدالعظيم
أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 8 مناطق رئيسية اليوم الاثنين بسبب اعمال توسعات كوبرى محور الدائرى مع كوبرى التعمير بشارع جسر السويس مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بشارع جسر السويس.

وشملت تلك المناطق  (المنطقة ما بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكليو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما – معسكرات الامن المركزى والعمليات الخاصة وجميع المعسكرات المجاورة – محطة مترو عدلى منصور بالهايكستب – ومشروع اسكانات اهالينا 1و2 - ش جمال عبد الناصر ومتفرعاته - مدينة قباء - تقسيم عمر الخطاب - الحرفين).

ومن المقرر أن يكون الانقطاع ذلك اليوم الاثنين  من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ليلًا من نفس اليوم و لمدة 14 ساعة.

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وهذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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