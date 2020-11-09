وصلت إلى سيول.. سبب سقوط الأمطار بغزارة على الدلتا وهذا ما سيحدث اليوم





شهدت العديد من المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط لليوم الثاني علي التوالي أمطار غزيرة وصلت الى حد السيول في بعض المناطق وامتدت إلى محافظات الدلتا.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سبب سقوط الأمطار بهذه الغزارة الأيام الماضية.





وقالت الهيئة في بيان لها :"جاء ذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي يرافقه منخفض علوي بارد أدى إلى تساقط الأمطار بغزارة علي كل من السلوم ومطروح والإسكندرية والضبعة وصلت أخيرا إلى الفيوم مع حركة المنخفض على ان يتحرك تدريجيا بداية من اليوم الاثنين ٩ نوفمبر ليعمل علي تحسن الأجواء نوعا ما علي الإسكندرية ولكن تظل الأمطار غزيرة علي مطروح والسلوم".





وأوضح خبراء الهيئة أنه ما زالت الكتل السحابية الضخمة تتكون في البحر أمام الساحل الغربي؛ حيث تلامس أطرافها ساحل الإسكندرية وتتحرك باتجاه ساحل مطروح من العلمين إلى السلوم، وتتعمق للداخل، وسبب تكون هذه السحب هو فرق الحرارة بين درجة حرارة سطح البحر ودرجة الحرارة في طبقات الجو العليا، ما أحدث هذا الاضطراب الحاصل والذي تظهر نتائجه في صورة أمطار غزيرة.





وفي سياق متصل كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الجوية السابق، حقيقة مصرع 6 أشخاص بصاعقة رعدية بـ "ليبيا". الأرصاد

وقال عبد العال في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، إن الصاعقة الرعدية تقتل بالفعل، مضيفا أنه لانه يكون تفريغ كهرباء وتنزل على شخص متواجد بالصدفة في موقعها.