AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وصلت إلى سيول.. سبب سقوط الأمطار بغزارة على الدلتا وهذا ما سيحدث اليوم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
سقوط الامطار
سقوط الامطار
Advertisements
عبد العزيز جمال

شهدت العديد من المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط لليوم الثاني علي التوالي أمطار غزيرة وصلت الى حد السيول في بعض المناطق وامتدت إلى محافظات الدلتا.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سبب سقوط الأمطار بهذه الغزارة الأيام الماضية.

وقالت الهيئة في بيان لها :"جاء ذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي يرافقه منخفض علوي بارد أدى إلى تساقط الأمطار بغزارة علي كل من السلوم ومطروح والإسكندرية والضبعة وصلت أخيرا إلى الفيوم مع حركة المنخفض على ان يتحرك تدريجيا بداية من اليوم الاثنين ٩ نوفمبر ليعمل علي تحسن الأجواء نوعا ما علي الإسكندرية ولكن تظل الأمطار غزيرة علي مطروح والسلوم".

وأوضح خبراء الهيئة أنه ما زالت الكتل السحابية الضخمة تتكون في البحر أمام الساحل الغربي؛ حيث تلامس أطرافها ساحل الإسكندرية وتتحرك باتجاه ساحل مطروح من العلمين إلى السلوم، وتتعمق للداخل، وسبب تكون هذه السحب هو فرق الحرارة بين درجة حرارة سطح البحر ودرجة الحرارة في طبقات الجو العليا، ما أحدث هذا الاضطراب الحاصل والذي تظهر نتائجه في صورة أمطار غزيرة.

وفي سياق متصل كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، حقيقة مصرع 6 أشخاص بصاعقة رعدية بـ "ليبيا".

وقال عبد العال في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، إن الصاعقة الرعدية تقتل بالفعل، مضيفا أنه لانه يكون تفريغ كهرباء وتنزل على شخص متواجد بالصدفة في موقعها.

وصلت إلى سيول.. سبب سقوط الأمطار بغزارة على الدلتا وهذا ما سيحدث اليوم
وصلت إلى سيول.. سبب سقوط الأمطار بغزارة على الدلتا وهذا ما سيحدث اليوم
وصلت إلى سيول.. سبب سقوط الأمطار بغزارة على الدلتا وهذا ما سيحدث اليوم
وصلت إلى سيول.. سبب سقوط الأمطار بغزارة على الدلتا وهذا ما سيحدث اليوم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

امطار غزيرة بالضبعة والعلمين وتوقف حركة الصيد.. شاهد

برق ورعد وسيول.. تحذيرات الأرصاد تتحقق في عدد من المحافظات.. شاهد

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض القاهرة لأمطار غزيرة وتعطيل الدراسة|شاهد

تعليم مطروح : غدا أجازة في هذه المدارس لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة غدا بمدارس البحيرة لسوء الاحوال الجوية

أمطار غزيرة ورعد وبرق.. تعطيل الدراسة في هذه المحافظات غدًا

ترشيحاتنا

بعد 4 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين غرقًا في شهر العسل

قرار مؤكد| وزير الرياضة: نهائي إفريقيا يقام على هذا الملعب.. شاهد

مستشار حملة ترامب الأسبق يفجر مفاجأة عن منظم انتخابات بايدن ..فيديو

بفستان مكشوف.. زوجة أحمد الفيشاوى تثير الجدل بأنوثتها

كيف سيتعامل بايدن مع تركيا وأردوغان؟.. عمرو موسى يجيب

قائد المنتخب الأولمبي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي.. وشقيق محمد صلاح إداني 100 جنيه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فراق 20 عامًا.. تيك توك يتسبب في اجتماع شمل شقيقتين توأم.. شاهد

بعد 4 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين غرقًا في شهر العسل

وائل جسار.. 10 صور من حفله بدار الأوبرا