وزراء الصحة والشباب وتاج الدين يشاركون فى تكريم الأطباء بنادي طلعت حرب غدا

يقيم نادى طلعت حرب غدا الثلاثاء حفل تكريم لشهداء الأطباء ضحايا كورونا ومجموعة من أطباء العزل الذين بذلوا جهودا كبيرة فى مواجهة فيروس كورونا ومازالوا يقدمون تضحياتهم بحضور كل من وزيرةالصحة ..دهالة زايد ووزير الشباب د أشرف صبحى ود عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ود محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ولفيف من الشخصيات العامة والنواب

جدير بالذكر أن محمد محمود الأتربى رئيس مجلس إدارة النادى ورئيس مجلس إدارة بنك مصر كان قد وجه الدعوة لنقيب أطباء مصر الدكتور حسين خيرى ولمجلس النقابة للتكريم بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة





وأوضح شريف خليل مدير النادى أ نه سيقام قبيل حفل التكريم مع افتتاح لمعرض الكتاب فى دورته الخامسة والذى ينظمه النادى بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والذى اختار شخصية الروائى الكبير د محمد المنسى قنديل شخصية العام لهذا المعرض باعتباره طبيبا وروائيا ً