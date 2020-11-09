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رياضة

سموحة ينتظر خطاب الجبلاية للمشاركة فى البطولة العربية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:58 م
سموحة
سموحة
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منتصر الرفاعي
حالة من الترقب يشدها نادى سموحة حاليًا انتظارا لوصول خطاب من اتحاد الكرة بشأن المشاركة فى البطولة العربية فى موسمها الجديد.

وذلك بعدما نجح فريق "الموج الأزرق" فى خطف المركز الخامس ببطولة الدورى العام المنتهى برصيد 51 نقطة عقب صراع قوى مع إنبى.

وتمسك فرج عامر رئيس النادى بحق فريقه فى خوض البطولة العربية.

ويواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تحت قيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته على ملعب النادى فى الرابعة من مساء اليوم استعدادا للموسم الجديد.

حرص المدير الفني على أن يكون  المران قويا شمل النواحي التكتيكية والتسديد على المرمى واختتمه بتقسيمة على الملعب كاملا.

وسيطر الحماس علي التدريبات من جانب اللاعبين في محاولة لإثبات الذات قبل إعلان قائمة الفريق التى ستخوض منافسات الموسم الجديد.

ويعقد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحه، جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم، للحديث عن طرق اللعب وبعض الخطط التدريبة التى ينوى تطبيقها خلال الفترة المقبلة خصوصًا وأن هناك رغبة قوية لدى إدارة النادى فى المنافسة على لقب الدورى فى الموسم الجديد.


واتفق الجهاز الفنى على خوض مباراة ودية أمام فريق سماد أبوقير يوم الجمعة المقبلة على ملعب النادى من أجل رفع المعدل الفنى والبدنى للاعبين، خاصة العناصر الجديدة التى تم ضمها مؤخرًا.

ومازالت مفاوضات مسؤلى سموحه قائمة مع كلا من أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى وأحمد الشيخ جناح الأحمر للتعاقد معهما بعد  الحصول على موافقة أحمد سامى من أجل تدعيم الفريق فى الموسم المقبل بما يناسب الخطة المتفق عليها مع المدير الفنى.

وتعاقد سموحه قبل عدة أيام مع 5 لاعبين حتى الآن، هم أطهر الطاهر ومحمود البدرى وعبد الكبير الوادى ومحمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب وأحمد الرفاعي الظهير الأيسر لنادى الداخلية.

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