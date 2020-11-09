محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكواهم.. يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.. ويتفقد المركز التكنولوجي بمدينة الفيوم

- محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكواهم
- الأنصاري يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة الفيوم
- تكثيف حملات النظافة بمختلف أحياء مدينة الفيوم
- محافظ الفيوم يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من أهالي مركز ومدينة الفيوم، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.
وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشكوى أحد المواطنين من قرية البسيونية التابعة لمركز الفيوم من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لعزبة صلاح الدين التابعة للقرية، ووجه المحافظ رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي ببحث الشكوي ودراسة توصيل الصرف الصحي لأهالي للعزبة.
كما وجه مدير مديرية التموين بفحص شكوى مواطن من نفس العزبة لتشغيل مخبز بلدي لخدمة الأهالي، وكلف المحافظ رئيس مركز مدينة الفيوم بسرعة رفع القمامة والأتربة من شارع ابو النور بمنطقة النويري بمدينة الفيوم، وتوفير أماكن لإقامة عدد من الأكشاك لبعض الشباب وذوي الهمم بمدينة الفيوم.
وأمر المحافظ، سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع مدير عام الطرق بسرعة صرف المستحقات المالية لأسرة أحد المواطنين كان يعمل بمديرية الطرق قبل وفاته.
كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير بعض المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من متحدي الإعاقة، ووجه المحافظ بتكليف أحد أعضاء التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لإنهاء صرف مستحقات إحدى العاملات بمديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية لبلوغها سن المعاش.
كما وجه المحافظ بتوفير بطاريات لسمعات الأذن (حجارة) لطفلين من الأسر الأولى بالرعاية من خلال فرع التأمين الصحي بالفيوم، ووجه مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب، كما وجه رئيس شركة كهرباء الفيوم بفحص شكوى أحد المواطنين لتضررة من زيادة فاتورة الكهرباء.
عقب الانتهاء من لقاء خدمة المواطنين تفقد محافظ الفيوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والوقوف على إجراءات تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين.
كما عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم .
وأكد محافظ الفيوم أنه سيتم عقد اجتماع للقيادات التنفيذية بالمحافظة بشكل دوري بأحد مراكز المحافظة، لخلق نوع من التواصل المباشر مع مجالس المدن، ومناقشة المشكلات والمقترحات مع الجهاز التنفيذى على أرض الواقع، فضلًا عن الوقوف على شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.
وأشار "الأنصاري" إلى أن تعامل الجهاز التنفيذي مع ملف التصالح على مخالفات البناء تم بشكل جيد، معربًا عن شكره لمجلس مدينة الفيوم والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم فى إنجاز هذا الملف الهام، مؤكدًا أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل.
وناقش المحافظ خلال الاجتماع مشروع تطوير ميدان السواقي، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة وخبراء فى التطوير المعماري لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذي يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من عمل جسات مبدئية للموقع لتحديد الأولويات العامة، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 4 شهور بعد انتهاء إجراءات التعاقد.
ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتكثيف حملات النظافة بمختلف أحياء مدينة الفيوم وسرعة رفع تراكمات القمامة من الشوارع، للحفاظ على الصحة والنظافة العامة، كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش بحر يوسف بمنطقة باغوص، وتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش بشكل كامل بمدينة الفيوم.
كما شمل الاجتماع فتح باب النقاش مع أعضاء الجهاز التنفيذي لطرح المشكلات ومقترحات تطوير العمل بمختلف القطاعات، ووجه المحافظ، رئيس المدينة، باستكمال انشاء سور لقطعة أرض تابعة لمجلس المدينة بمنطقة مصطفى حسن، حتى لا يتم استغلالها فى إلقاء القمامة، وكذلك سرعة حل مشكلة الصرف الصحي بمجمع خدمات زاوية الكرادسة.
وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها، إلى جانب قيامها بتطوير عدد من المشروعات المتعثرة واستغلال كافة أصول المحافظة بالصورة المثلى التي تخلق فرص عمل لأبنائها، مثل مصنع تدوير القمامة بالعدوة، ومشروع الدواجن التكاملي بالعزب، ومشروع الصرف الصحي بقرية دمشقين، وغيرها، مضيفًا أنه تم اختيار عدد من المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم، ورفعها مساحيًا وتصويرها جويًا، لإعادة تخطيطها عمرانيًا مرة أخرى تحت إشراف مجلس الوزراء.