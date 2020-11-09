محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكواهم.. يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.. ويتفقد المركز التكنولوجي بمدينة الفيوم

- محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكواهم

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التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من أهالي مركز ومدينة الفيوم، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.





وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشكوى أحد المواطنين من قرية البسيونية التابعة لمركز الفيوم من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لعزبة صلاح الدين التابعة للقرية، ووجه المحافظ رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي ببحث الشكوي ودراسة توصيل الصرف الصحي لأهالي للعزبة.





كما وجه مدير مديرية التموين بفحص شكوى مواطن من نفس العزبة لتشغيل مخبز بلدي لخدمة الأهالي، وكلف المحافظ رئيس مركز مدينة الفيوم بسرعة رفع القمامة والأتربة من شارع ابو النور بمنطقة النويري بمدينة الفيوم، وتوفير أماكن لإقامة عدد من الأكشاك لبعض الشباب وذوي الهمم بمدينة الفيوم.









وأمر المحافظ، سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع مدير عام الطرق بسرعة صرف المستحقات المالية لأسرة أحد المواطنين كان يعمل بمديرية الطرق قبل وفاته.





كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير بعض المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من متحدي الإعاقة، ووجه المحافظ بتكليف أحد أعضاء التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لإنهاء صرف مستحقات إحدى العاملات بمديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية لبلوغها سن المعاش.

كما وجه المحافظ بتوفير بطاريات لسمعات الأذن (حجارة) لطفلين من الأسر الأولى بالرعاية من خلال فرع التأمين الصحي بالفيوم، ووجه مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب، كما وجه رئيس شركة كهرباء الفيوم بفحص شكوى أحد المواطنين لتضررة من زيادة فاتورة الكهرباء.





عقب الانتهاء من لقاء خدمة المواطنين تفقد محافظ الفيوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والوقوف على إجراءات تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين.





كما عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم .





وأكد محافظ الفيوم أنه سيتم عقد اجتماع للقيادات التنفيذية بالمحافظة بشكل دوري بأحد مراكز المحافظة، لخلق نوع من التواصل المباشر مع مجالس المدن، ومناقشة المشكلات والمقترحات مع الجهاز التنفيذى على أرض الواقع، فضلًا عن الوقوف على شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي.



