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محافظات

رفع ٣٠٠م٣ ناتج تطهير ترع ومخالفات مبانٍ بالأقصر.. صور

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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شمس يونس
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور، أعمال حملة النظافة والتجميل.


وقال عاشور إنه تم استكمال تقليم الأشجار بشارع الصفصاف، كما تم تمهيد شارع الصياغ بالمعدات الثقيلة، وشارع منير واصف وشارع التحرير، وذلك بمدينة أرمنت.


كما تم تمهيد شارع ترعة السواحل بالمراعزة الشرقية حتى نجع دنقل، وشارع مجمع المحاكم حتى كوبري أبو حليمة وشارع المستشفى حتى كوبري أبو يونس، بإجمالي طول ٢ كم.


كما تم رفع ٣٠٠م٣ ناتج تطهير ترع ومخالفات مباني بطول ١٢٠٠م بطريق مشيمش بأرمنت الحيط.


وأكد عاشور أن أعمال النظافة والتجميل مستمرة بصفة يومية بقرى المركز والمدينة.


شارك بالحملة مدير مرافق المركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط وعمال ومشرفو النظافة.


يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة منظومة النظافة والتجميل بالمدن.
رفع ٣٠٠م٣ ناتج تطهير ترع ومخالفات مبانٍ بالأقصر.. صور
رفع ٣٠٠م٣ ناتج تطهير ترع ومخالفات مبانٍ بالأقصر.. صور
رفع ٣٠٠م٣ ناتج تطهير ترع ومخالفات مبانٍ بالأقصر.. صور
رفع ٣٠٠م٣ ناتج تطهير ترع ومخالفات مبانٍ بالأقصر.. صور

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