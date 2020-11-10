صحف الكويت: لا تعديل في قرار فتح الأجواء مع الدول المحظورة.. المسجد النبوي يستقبل زوار الخارج بعد غياب 8 أشهر.. بايدن يبدأ المرحلة الانتقالية.. وفتح تحقيقات حول انتخابات الرئاسة الأمريكية

الكويت.. خطة فتح المطار تنتظر «الصحة»

مجلس الوزراء البحريني يوافق على مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الخدمات الجوية

قيس سعيد: حل الأزمة الليبية لا يخرج من البنادق

الأردن ينتخب وسط انقسام حول خطر كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لمواصلة الكفاح ضد «كورونا»

ترمب ينتقد حكومته وشركة فايزر لعدم الإعلان عن لقاح كورونا في وقت سابق

بريطانيا: تقليل الحجر الصحي للقادمين إليها إلى 7 أيام.. بعد انهاء الإغلاق العام

أرمينيا وأذربيجان توقعان اتفاقا لوقف شامل لإطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ برعاية موسكو









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، نقلت الأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن وزير الصحة الكويتي الشيخ د. باسل الصباح أبلغ مجلس الوزراء بأن طموحه هو أن تسجل الكويت «صفر إصابات» من فيروس كورونا.









وأوضحت المصادر أن الهدف الذي يعمل وزير الصحة على تحقيقه بمشاركة الفرق والكوادر الطبية الكويتية والوافدة ليس فقط الحد من الاصابات بل منع حدوث إصابات جديدة والوصول إلى تسجيل «صفر إصابات».









على صعيد فتح أجواء مطار الكويت، لفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء لم يصدر أي تعديل على قرار الدول المحظورة، موضحة أن المشاورات مستمرة مع شركات الطيران الوطنية للوصول إلى التوقيت الأنسب لإصدار القرار، فضلا عن الدول التي يشملها القرار حسب الأوضاع الصحية لديها.











وبينت المصادر أن مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بإعادة حظر التجول مجددا، أو عزل منطقة او محافظة، مستبعدة العودة إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة للحياة الطبيعية، ومشيرة إلى أن تعاون المواطنين والمقيمين يمهد للانتقال إلى المرحلة الخامسة.









وذكرت صحيفة "الراي" نقلا عن مصادر مطلعة في مطار الكويت الدولي أنه «منذ بداية تشغيل حركة الطيران التجاري في مطلع شهر أغسطس وحتى يوم الأحد الماضي، (فترة 100 يوم) دخل البلاد نحو 192 ألف راكب، غالبيتهم من الوافدين»، لافتة إلى أن «الوجهات التي قدموا منها غالبيتها ترانزيت عبر مطار دبي واسطنبول بعد حظر دخولهم من دولهم مباشرة».









وأكدت المصادر لـ«الراي» أن التنسيق قائم ومستمر مع السلطات الصحية في شأن تقييم وضع الدول الـ34 المحظورة، وأن هناك متابعة حثيثة حيال إضافة أو تقليص عدد الدول التي سجّلت أعدادًا كبيرة من إصابات فيروس «كورونا» في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن مدة الحجر للقادمين من الخارج مازالت كما هي من دون تغيير.









عربيا وإقليميا، سلطت صحيفة "الأنباء" الضوء على عودة معتمري الخارج إلى زيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بعد غياب 8 أشهر، ووسط أجواء إيمانية، أدى الفوج الأول من معتمري الخارج الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.









وذكرت صحيفة "القبس" أن صناديق الاقتراع فتحت صباح اليوم في جميع المحافظات الأردنية لاستقبال الناخبين والناخبات لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، وتستمر صناديق الاقتراع حتى السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، يتبعها ساعتان حتى التاسعة مساء للمعزولين وفي مناطق الحجر الصحي في البحر الميت وفي وقت يتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات النيابية، علت صور المرشحين وخفّت الأحاديث السياسية والتجمعات الحوارية، بعدما سيطّرت جائحة فيروس كورونا المستجد على الشارع الأردني الذي يخشى من موجة التفشي الثانية لكوفيد - 19









وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى موافقة مجلس الوزراء البحريني أمس، الاثنين، على مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الخدمات الجوية.









وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) في بيان أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي وترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، «على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل بشأن الخدمات الجوية، وفوض الوزير المعني بالتوقيع عليها، فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين البلدين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات».









وأوضحت صحيفة "الوطن" ما قاله الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، إن حل الأزمة الليبية يكون باستعادة الشعب لسيادته، وليس بالبنادق أو أزيز الرصاص. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لدى انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر الذي تستضيفه تونس.









وقال سعيد: "إن الحل (في ليبيا) لايمكن أن يخرج من البنادق أو أزيز الرصاص، الحل أن يستعيد الشعب الليبي سيادته الكاملة على كل ذرة من ترابه الوطني".









دوليا، أبرزت صحيفة "القبس" دعوة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس الاثنين إلى مواصلة مكافحة وباء كورونا، محذرًا من أن العالم قد يكون سئم مواجهة هذه الجائحة إلا أنها «لم تسأم منه». وقال خلال الجمعية العامة السنوية للمنظمة في جنيف التي استؤنفت الاثنين بعدما توقفت في مايو، إنه من الحيوي على الناس اعتماد ما يوفره العلم من نصائح، وإلا يحيدوا نظرهم عن الفيروس. وأكد: «قد نكون سئمنا من فيروس كورونا إلا أنه لم يسأم منا».









وحذر تيدروس المحجور بسبب مخالطته شخصًا ثبتت إصابته بالفيروس، من أن الفيروس يستغل الضعف.









وأشارت صحيفة "القبس" إلى ما قاله وزير النقل البريطاني غرانت شابس، إن المملكة المتحدة تحقق «تقدمًا جيدًا» في تطوير نظام اختبار يقلّص فترة الحجر الصحي للقادمين من الخارج، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية. وقال شابس إن برنامج «الاختبار» للفيروس قد يسمح بفترة «أقل بكثير» من مدة الحجر الصحي المفروضة حاليا -14 يومًا- وهو ما أعطى إشارة متفائلة في قطاع السفر في وقت تكافح فيه الشركات من أجل البقاء بسبب جائحة كورونا. وأخبر الوزير مشغلي المطارات أن «خطة الاختبار» الجديدة ستبدأ بمجرد انتهاء الإغلاق الأخير لتخفيض مدة الحجر الصحي من 14 يومًا إلى حوالي سبعة أيام.









وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بدأ فعليا الخطوات الأولى نحو الانتقال إلى البيت الأبيض بعد 73 يوما، مستهلا عمله كما أعلن في خطاب الفوز، بتكريس مخططه لمواجه جائحة ڤيروس كورونا المستجد، وفيما كان بايدن يستعد مع نائبته كامالا هاريس للاستماع إلى إحاطة مشتركة أمس حول «كوفيد-19» من فريقهما الاستشاري برئاسة كبير الأطباء السابق فيفيك ميرفي ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير ديڤيد كيسلر، تواردت الأخبار المبشرة حول فعالية لقاح طورته شركتا «بفايزر» الأميركية و«بيونتيك» الألمانية، بنسبة 90% بحسب نتائج المرحلة الثالثة.









وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى أنه من الواضح أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وانصاره سيستغرقون وقتا طويلا للاقتناع بالهزيمة، إذ أطلق أمس معركة قضائية متشعبة ضمن مجموعة مناورات ليس أمامها فرصة تذكر للاحتفاظ بمنصبه، ولم يبد أي بادرة على أنه سيشارك في الفترة الانتقالية، في وقت ظهر الانقسام في صفوف الجمهوريين بين داعين اياه للاقرار بالهزيمة، وبين داعمين له واعدين إياه للقتال حتى النهاية.









وتساءل ترامب في تغريدة له على "تويتر": «منذ متى تقرر وسائل الإعلام غير المنصفة من سيكون الرئيس المقبل؟»، مصرا على أنه الفائز بالرئاسة.









وأوضحت صحيفة "الوطن" إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن إقالة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وتعيين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر سي ميلر وزيرًا للدفاع بالإنابة.









وقال ترامب إن وزير الدفاع مارك إسبر "أقيل"، وإن كريستوفر ميللر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب سيتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة ابتداءً من الحال.









وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى انتقاد ترمب، شركة فايزر وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي وكالة تابعة لحكومته، لعدم الإعلان عن نتائج اللقاح في وقت سابق.









وقال ترامب، الذي لم يعترف بهزيمته الانتخابية بعد، الاثنين، في سلسلة تغريدات على حسابه على موقع "تويتر": "لم تكن إدارة الغذاء والدواء والديمقراطيون يريدون مني تحقيق فوز في اللقاحات قبل الانتخابات، لذا فقد خرج بعد خمسة أيام، كما قلت طوال الوقت!".









وذكرت صحيفة "الراي" أن وزير العدل الأميركي بيل بار أعطى موافقته على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر التي يؤكد دونالد ترامب أنها شهدت عمليات "تزوير" من دون أن يوفر أي دليل عليها.









وشدد بار، وهو من أقرب الوزراء إلى الرئيس المنتهية ولايته، على أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفيدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول ووجود عمليات تزوير فعلية.









وأفادت صحيفة "الراي" بأن أرمينيا وأذربيجان وقعتا ليل الاثنين الثلاثاء اتفاقا لـ "وقف شامل لإطلاق النار" في إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي برعاية موسكو، وذلك بعد ستة أسابيع من المعارك الدامية.







