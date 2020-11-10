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فن

تعيش في لندن.. 10 معلومات لا تعرفها عن ابنة عمرو دياب.. وتشارك دينا الشربيني في هذه العادة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:09 م
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
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شروق ابراهيم
لفتت نور، الابنة الكبرى للنجم عمرو دياب وزوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، الأنظار إليها في الآونة الأخيرة بعد انضمامها مؤخرا إلى عالم "إنستجرام" خلفا لإخوتها غير الأشقاء "عبد الله، وكنزي، وجنا".
 

ويتابع نور عمرو دياب 102 ألف متابع أغلبهم من عشاق الهضبة، الذين سمحت لهم نور بتوجيه أسئلة شخصية إليها للإجابة عنها لكي تتقرب من متابعيها أكثر.


وفي التقرير التالي، نرصد 10 معلومات لا تعرفها عن نور عمرو دياب: 

1-كشفت نور أنها تعيش في العاصمة البريطانية لندن حيث درست وتعمل. 

2- أما عن تاريخ ميلادها فهو العاشر من شهر يونيو وتنتمي لمواليد برج الجوزاء.


3- تعمل نور مصممة أزياء وblogger 

4-وأكدت نور أنها نباتية، أي لا تتناول اللحوم مطلقا، وبذلك تتبع نفس الحمية الغذائية لزوجة والدها الفنانة دينا الشربيني. 

5- قالت نور إنها تتحدث 3 لغات وهي العربية والإنجليزية والإسبانية، ولغة الإشارة بالإنجليزية. 

6- أجابت نور عن أحد الأسئلة أنها درست إدارة الأعمال.

7- أما عن لونها المفضل فهو الزهري، ودائما تعتمد عليه في ملابسها.


8- قالت نور مازحة إن مطربها المفضل هو والدها عمرو دياب.

9- يبلغ طول نور عمرو دياب 161 سنتيمترا. 

10– أشارت نور إلى أنها لا ترغب في اقتحام مجال التمثيل، وأن ذلك كافٍ لوالدتها شيرين رضا، لكنها ورثت عن جدها الأسطورة محمود رضا موهبة الرقص، أما عن هوايتها المفضلة، فهي الطبخ والقراءة والتصميم وممارسة الرياضة. 

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