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رياضة

تقسيمة قوية في مران الأهلي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد المدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، لاعبي الفريق في تقسيمة قوية أثناء المران الجماعي.

وحرص الجنوب إفريقي على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض المهام والجمل الفنية المحددة أثناء التقسيمة. 
 
وعقد بيتسو موسيماني، محاضرة فنية للاعبين أثناء مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين وتحديد المهام الفنية والتكتيكية لكل منهم بعد انتهاء فقرة الأحمال لبدنية.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية التي تضمنت الجري حول الملعب في بداية المران الذي أقيم عصر اليوم. 

ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية للمرحلة المقبلة التي تشهد مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها ٢٧ من الشهر الجاري.

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