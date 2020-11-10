موجز التوك شو.. تحذير عاجل من كورونا.. ورد التعليم على وقف الدراسة.. وحقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خبيث

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض أبرزها فى السطور التالية..





عبر النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة المصرية، عن عميق تقديره وامتنانه لعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس.





أكد المطرب حمو بيكا، أنه يحب مصر أكثر من أي شخص، مقدما الاعتذار للجميع وذلك بعد قيادته سيارة بدون لوحات معدنية.





كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل ما يحدث في إثيوبيا، مؤكدا أن هناك أزمة كبيرة تجتاح البلاد.





كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابع لـ وزارة الصحة، عن أن التجارب التي تتم في مصر على اللقاح الصيني تسير بشكل جيد.





قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الأمريكي، إن إقالة وزير الدفاع الأمريكي جاء بسبب الخلاف بشأن نشر الجيش الأمريكي في مواجهة المظاهرات ليثبت أنه مازال يسيطر على الأمور في أمريكا.





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم وضع نظام جديد لتحديد العلاقة بين ولي الأمر وأصحاب المدارس الخاصة والدولية. وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدراسة مستمرة بكورونا أو بدون كورونا، لافتا إلى أن الدولة ليس لديها خطة لإلغاء العام الدراسي الحالي.





قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة عبلة كامل بخير وبصحة جيدة ولا صحة للأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصابتها بمرض السرطان.





قال محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إننا نخوض حربا مع فيروس كورونا، مضيفا:" نحن نحارب فيروس غير مرئي وبعض المواطنين شعروا بالملل من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية ".



