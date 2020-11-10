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الصحة تحذر: تضاعف أرقام إصابات كورونا.. وعلينا الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاني حسين
قال محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إننا نخوض حربا مع فيروس كورونا، مضيفا:" نحن نحارب فيروس غير مرئي وبعض المواطنين  شعروا بالملل من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية ".


وأضاف عبد الفتاح  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك زيادة طفيفة في الحالات المصابة، ولكن هناك تضاعفا في الحالات المصابة بفيروس كورونا في آخر 10 أيام وهذا مصدر قلق".


وتابع:"  الدولة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية وعلى المواطن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة لمنع حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا".


وأكمل محمد عبد الفتاح:" تم  تحديث بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا  وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للتعامل مع الحالات".


وتابع عبد الفتاح:" تم تدريب الأطقم الطبية على إجراءات مكافحة العدوى ولدينا 61 معملا في مختلف المحافظات تابعة لوزارة الصحة تجري تحليل فيروس كورونا".

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