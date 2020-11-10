الصحة تحذر: تضاعف أرقام إصابات كورونا.. وعلينا الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية

قال محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إننا نخوض حربا مع فيروس كورونا :" نحن نحارب فيروس غير مرئي وبعض المواطنين شعروا بالملل من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية ". للشئونإنناحربامضيفاغيرالمواطنينالاستمرارالاحترازية









وأضاف عبد الفتاح في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك زيادة طفيفة في الحالات المصابة، ولكن هناك تضاعفا في الحالات المصابة بفيروس كورونا في آخر 10 أيام وهذا مصدر قلق".









وتابع:" الدولة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية وعلى المواطن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة لمنع حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا".









وأكمل محمد عبد الفتاح:" تم تحديث بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للتعامل مع الحالات".









وتابع عبد الفتاح:" تم تدريب الأطقم الطبية على إجراءات مكافحة العدوى ولدينا 61 معملا في مختلف المحافظات تابعة لوزارة الصحة تجري تحليل فيروس كورونا".



