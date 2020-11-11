AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا تحذر تركيا بعد وقف إطلاق النار في كاراباخ

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:22 ص
فرنسا تحذر تركيا
فرنسا تحذر تركيا بعد وقف إطلاق النار في كاراباخ
Advertisements
قسم الخارجي
حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، تركيا، من اختراق اتفاق وقف الحرب الذي وقع مؤخرا بين أرمينيا وأذربيجان، بشأن النزاع في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأكد لودريان، أن فرنسا تدرس الاتفاقية الموقعة برعاية روسية بين أذربيجان وأرمينيا، ومن المقرر أن تقدم توضيحات؛ من أجل تقييم آثارها، وفقا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال الوزير الفرنسي إن وقف القتال في كاراباخ أمر حاسم، وتابع : "لقد تعهد الطرفان بهذا الالتزام عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وكنا وما زلنا ملتزمين بشدة بهذه الأولوية في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك".

وأضاف لودريان "لذلك نتوقع من أذربيجان أن تلتزم بصرامة بالالتزامات التي قطعتها وأن تضع حدا فوريا لهجومها. في هذا السياق، ندعو تركيا إلى عدم القيام بأي شيء يتعارض مع هذه الأولوية الرئيسية".

وشدّد على الصداقة القوية بين فرنسا والشعب الأرميني، وتابع "نقف إلى جانب أرمينيا.. سنعمل على منحها كل الدعم الإنساني الذي تحتاجه.. لقد أدى الوضع على الأرض مع تشرد السكان والقتال في المراكز الحضرية ، إلى عواقب إنسانية خطيرة".

ودعت فرنسا إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف بعد وقف إطلاق النار المعلن، داعية إلى ضرورة تحديد الوضع المستقبلي لناجورنو كاراباخ.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزير الخارجية الفرنسي إنه في حال عدم التزام تركيا بالاتفاق المفروض في الإقليم فقد تواجه تشديد العقوبات الأوروبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب جديدة تشعل العالم صباح اليوم.. اندلاع القتال بين أرمينيا وأذربيجان .. اتهامات متبادلة بينهما حول من بدأ المعارك.. محاولة روسية للتهدئة ورغبة تركية في حرق الجميع.. ودعوة مصرية للتعقل

تركيا تتهم أرمينيا بخرق الهدنة وتحرض المجتمع الدولي ضدها

فرنسا: نقف على نفس المسافة من أرمينيا وأذربيجان

أمر لا نقبله.. فرنسا: تدخل تركيا في قره باج يشعل الصراع بين أذربيجان وأرمينيا

رئيس وزراء أرمينيا يحمل أذربيجان وتركيا مسئولية فشل وقف إطلاق النار

روسيا تحذر أردوغان.. لافروف: لا ترسلوا مرتزقة إلى كاراباخ

ترشيحاتنا

بـ الذهبي اللامع.. ريم سامي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

وزير الرياضة يزف بشرى حول حضور الجمهور نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك.. فيديو

ما علاقة الشماتة بـ سُنة تشميت العاطس.. مبروك عطية يرد

برشلونة أفضل بدونه .. تصريحات نارية من كومان ضد ميسي

يومان تحت الأمطار والسيول .. كيف تعاملت مطروح مع المياه الكثيفة ؟

بايدن يكشف عن قرار جديد سيتخذه فور تسلمه السلطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مرسيدس EQS 2022 ذات الدفع الرباعى الجديدة

بايدن ينتقد سلوك ترامب ويصفه بـ «المحرج» في رسالة ساخرة منه.. فيديو

صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور