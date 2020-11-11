فرنسا تحذر تركيا بعد وقف إطلاق النار في كاراباخ

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، تركيا، من اختراق اتفاق وقف الحرب الذي وقع مؤخرا بين أرمينيا وأذربيجان، بشأن النزاع في إقليم ناجورنو كاراباخ.





وأكد لودريان، أن فرنسا تدرس الاتفاقية الموقعة برعاية روسية بين أذربيجان وأرمينيا، ومن المقرر أن تقدم توضيحات؛ من أجل تقييم آثارها، وفقا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية.





وقال الوزير الفرنسي إن وقف القتال في كاراباخ أمر حاسم، وتابع : "لقد تعهد الطرفان بهذا الالتزام عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وكنا وما زلنا ملتزمين بشدة بهذه الأولوية في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك".





وأضاف لودريان "لذلك نتوقع من أذربيجان أن تلتزم بصرامة بالالتزامات التي قطعتها وأن تضع حدا فوريا لهجومها. في هذا السياق، ندعو تركيا إلى عدم القيام بأي شيء يتعارض مع هذه الأولوية الرئيسية".





وشدّد على الصداقة القوية بين فرنسا والشعب الأرميني، وتابع "نقف إلى جانب أرمينيا.. سنعمل على منحها كل الدعم الإنساني الذي تحتاجه.. لقد أدى الوضع على الأرض مع تشرد السكان والقتال في المراكز الحضرية ، إلى عواقب إنسانية خطيرة".





ودعت فرنسا إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف بعد وقف إطلاق النار المعلن، داعية إلى ضرورة تحديد الوضع المستقبلي لناجورنو كاراباخ.



