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حوادث

بعد استغاثتها على الفيس بوك.. الأمن يضبط «ميكانيكي» يتنمر على أشقاء سيدة من ذوي الاحتياجات

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:41 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" متضمنًا استغاثة إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى والتنمر على أشقائها من ذوى الاحتياجات الخاصة.

بالفحص تم تحديد هوية السيدة القائمة ببث مقطع الفيديو "وهى مقيمة بإحدى الدول العربية صحبة زوجها" وقيامها ببث مقطع الفيديو المشار إليه من محل إقامتها حيث تتمثل حقيقة الواقعة فى تضررها من قيام أحد الأشخاص بالاعتداء والتنمر على شقيقها "من ذوي الاحتياجات الخاصة –  إعاقة ذهنية" والذى يقيم مع أسرتها بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وبسؤال والدة الشاكية المشار إليها؛ حضرت وصحبتها نجلها المذكور ، وأيدت مضمون شكوى نجلتها الواردة بمقطع الفيديو ، وقررت أنها ترعى زوجها الملازم للفراش لمرضه وأبنائها من ذوى الهمم، وقيام (أحد الجيران ميكانيكى دراجات نارية، وصاحب ورشة بذات العقار محل سكنها، له معلومات جنائية) بالتعدى والتنمر على نجلها المشار إليه "دون حدوث إصابات"، وعدم تقدمها لتحرير أية بلاغات بشأن تلك الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات جيرة سابقة بينهم وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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