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رياضة

كوميديا بين محمد صلاح ومحمود الونش من معسكر المنتخب المصري

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:32 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب المصري عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام، فيديو كوميدياً، لمحمود الونش لاعب نادي الزمالك.

وظهر محمد صلاح وهو يضحك على الونش الذي ارتدى "كاب وتي شيرت أسود ونظارة سوداء"، أثناء تواجدهما في معسكر المنتخب المصري استعدادًا لمواجهتي توجو في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية، 14 و17 نوفمبر الجاري. 

وانتظم محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني في مران منتخب مصر مساء الثلاثاء استعدادًا لمواجهتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهد المران أداء تحفيزيًا من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري من أجل تحقيق إنجازا جديدا يضاف للكرة المصرية.

وشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تدريب المنتخب الوطنى الأول، بحضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في إطار استعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو ذهابا و إيابا والمقرر لهما  14 و 17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

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وخلال اللقاء ، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأعضاء المنتخب الوطني لاعبين وإداريين وجهاز فني، على قراءة الفاتحة، والدعاء بالتوفيق في المنافسات القادمة للفراعنة.

وأعرب صبحي عن ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني للمنتخب، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات الأفريقية، للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية.

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