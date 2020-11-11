محمد صلاح ينشر صورة له من تدريبات منتخب مصر

شارك المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جمهوره، بصورة له ، من تدريباته مع المنتخب المصري.





وظهر محمد صلاح بالصورة وتبدو عليه مظاهر البهجة والسعادة مع المنتخب؛ استعدادًا لمباراة توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها، السبت المقبل.





وانتظم محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني في مران منتخب مصر مساء أمس استعدادًا لمواجهتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





وشهد المران أداءً تحفيزيًا من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري من أجل تحقيق إنجازًا جديدًا يضاف للكرة المصرية.





وشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تدريب المنتخب الوطنى الأول، بحضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في إطار استعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو ذهابا و إيابا والمقرر لهما 14 و 17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.





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وخلال اللقاء، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأعضاء المنتخب الوطني لاعبين وإداريين وجهاز فني، على قراءة الفاتحة، والدعاء بالتوفيق في المنافسات القادمة للفراعنة.



